José Ron se pelea con Galilea Montijo y Andrea Legarreta (VIDEO)

Que “no hablen por hablar”, ése fue el comentario que el actor José Ron envió a las conductoras de Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes antes se involucraron en un pleito entre Ron y Cristián de la Fuente.

Todo comenzó luego de que el chileno posteara en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía cortando un árbol, lo cual correspondía al papel de leñador que interpreta en la telenovela “En tierras salvajes”, pero que a Ron no le cayó nada bien.

El protagonista de “Enamorándome de Ramón” lamentó tal actividad, pero provocó la molestia de Cristián y hasta de Salvador Mejía, productor de la telenovela; aunque también atrajo las críticas de las conductoras de Hoy.

Por ello, Ron fue entrevistado por el programa matutino y aprovechó para pedir a Montijo y Legarreta que sean más responsables a la hora de expresarse.

“Algo que no me pareció dentro de todo esto es que las conductoras de ‘Hoy’, donde hablan de la nota, para ellas -con todo el respeto que se merecen, con todo mi cariño, saben que las estimo- es muy fácil pararse en frente de una cámara en un programa que sale todas las mañanas y (en el que) las van a ver y escuchar millones de personas y (lo que dicen) es responsabilidad de ustedes porque es su trabajo”, dijo.

Y agregó: “Es lo más fácil salir y defender a sus amigos, pero antes de hacer eso infórmense. Lo que ustedes comentaron, lo que ustedes decían, hagan lo mismo, infórmense. Vean qué hay detrás del asunto, vean cómo están las cosas, no hablen por hablar, hablar es muy fácil”, dijo Ron.

Además aclaró: “soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme, entonces, no digan que me conocen. No digan que les extraña mi reacción porque no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona -que no me extraña que la defiendan- pero mejor se quedarían calladas. Hay que decir las cosas como son”.

Ante ello, Galilea criticó que Ron atacara a su propia empresa, Televisa; además de asegurar que no estaba defendiendo a De la Fuente.

“Sin engancharse, como sí lo estás haciendo tú José Ron, porque dices que no te conocemos, no hablamos de los amigos. Nuestro trabajo es hablar, ni siquiera yo hablo de espectáculos porque no me corresponde. No soy periodista, no estudié para periodismo de espectáculos. Pero es mi trabajo y como hablo de mi trabajo de la misma manera como es parte de una revista hablar de espectáculos, voy a hablar por mí”, dijo Galilea.

Y añadió: “¡Qué lástima que no está Andrea Legarreta para que también dé su versión! Sin engancharnos, también con todo respeto y cariño, yo tan fácil, lo que dije ese día es que me extraña que tú siendo actor no sepas todo el proceso que hay para que alguien -y tampoco voy a defender a Cristián- haga una escena. Existe todo un proceso. Me encantaría hablar con Chava Mejía, que él te explique cómo es que se hace una escena. No es de que lleguen las cámaras de Televisa -que por cierto estás hablando de tu empresa- antes de hablar de otro actor. El día de mañana te puede tocar a ti, imagínate: ‘José Ron, vas a hacer el leñador y vas a talar un árbol’ -‘No quiero porque no es mi posición’. Eres un actor, entiendo tu punto del ambiente y de los árboles, pero yo creo que el que se debería de informar si te duele tanto que tu empresa haga eso eres tú, que pues hay un proceso, hay una logística, hay un permiso que se tiene que hacer”, finalizó.

Por su parte los fans criticaron a Cristián de la Fuente en redes sociales y los mexicanos hasta le pidieron que se regresara a su país.

Algunos comentarios fueron muy fuertes y desataron cientos de comenrarios negativos: “Este señor dizque actor es intolerante a las críticas y es muy conflictivo eso todo el medio lo sabe y no aguanta críticas ni cuestionamientos por la estupidez de poner: a falta de gym, a matar al árbol”. Ese es el problema, el contexto! Pero el señor no lo quiere entender por su arrogancia y quiso jo.. a Ron, pero no le funcionó. Sorry chileno tercermundista, bloquea y borra pero no podrás borrar este suceso de atacar a un mexicano en su país por defender la naturaleza que en tus palabras denotó que te vale. Ubícate!”.

Y agregaron: “Qué flojera que las conductoras de Hoy te defiendan y solo porque eres su number 1. ¿Eres mexicano? No verdad. Así que ve y corta uno a Chile”, “Oseaaa aquí el punto es que poca gente ya le tiene cariño a este chileno arrimado, qué esperabas si te estás metiendo con un actor mexicano que está en su casa”, “Ya lárgate arrimado chileno, que por esto ya poca gente mexicana tendrá ganas de verte”.