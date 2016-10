José Manuel Figueroa confirma problemas con su familia

José Manuel Figueroa afirma ha decido alejarse de los medios y de parte de su familia tras los problemas legales que existen por la herencia de su padre, esto debido a que su tío Federico Figueroa ha afirmado no desea nada por parte de su familia, además que hace unos meses revelara información de la enfermedad de su padre, el fallecido Joan Sebastian.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante mexicano afirma está en una etapa en donde se ha alejado de “gente nociva y toxica” para poder llegar a sus metas, pues la carrera que eligió, es muy complicada y ahora intenta decidir con quién quiere seguir compartiendo su vida y sus sueños, y esto también incluye a parte de su familia.

“Yo sé que a lo mejor ellos traen esas rencillas conmigo o por ciertas cosas, pero que no se les olvide que mi hija Gaby es también su sobrina, entonces yo la verdad en declaraciones dije que no quiero saber nada de ellos, yo creo que tú (Gustavo Adolfo) tienes el audio de una tía (Rosa), y la verdad pues yo prefiero enfocarme en cosas positivas, que realmente me nutran y me alimenten el alma para poder respirar con tranquilidad y tocar las cuerdas de mi guitarra”, finalizó.