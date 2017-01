Jorge Ramos encuentra la mejor forma de olvidarse de triunfo de Trump (FOTO)

La mejor forma que encontró Jorge Ramos de olvidarse del triunfo de Trump y las pasadas elecciones, fue “escapándose” a Japón.

Fue el mismo conductor de Univisión quien lo explicó en su columna dominical, la cual se publica en periódicos naciones e internacionales.

“Después de tantos gritos e insultos en la campaña por la Presidencia de Estados Unidos, necesitaba un antídoto. Así que decidí pasarme 10 días en uno de los países más corteses y con mejores modales del mundo: Japón”, escribió el periodista mexicano.

Aunque en su escrito no menciona a su pareja Chiquinquira Delgado, la presentadora también compartió algunas imágenes de Japón, lo que hace suponer que el viaje lo hicieron juntos.

Ramos explicó que Japón está 14 horas adelante del horario de su casa en Miami por lo que pasó una buena parte del viaje como en la película Lost In Translation, “pero algo mágico ocurre cuando las cosas funcionan y el respeto impera. Es, sin duda, el antídoto que necesitaba. A ver cuánto me dura”, dijo.

Ramos dice que el silencio de Tokio es una forma de respeto de los japoneses. “Los vagones de su cronométrico metro, generalmente repletos, no van cargados de música ni de conversaciones en voz alta”.

Hizo la comparación con su país México, donde dice que el sonido de las calles es demasiado, “pasé mis vacaciones sin oír un claxon en las calles de Tokio. La explicación de una guía japonesa fue totalmente zen: “Siempre pensamos en lo que el otro está sintiendo”. No puedo imaginarme a los conductores de la Ciudad de México con la misma actitud. Quizás es algo que comen aquí”.

Agregó que los saludos y despedidas son largos y elaborados, con caravanas a distintos ángulos y multitud de expresiones de disculpa y agradecimiento. “Sus filas son impecables; a nadie se le ocurriría saltarse una. El honor es más importante que perder la paciencia. Las reglas se cumplen. Vi calles vacías con cientos de peatones esperando en las banquetas la señal de caminar”.

Además dice que son tantas las restricciones que hay, que es difícil aprenderlas pronto, “en un cartel de la tradicional y fascinante ciudad de Kyoto, se resumían así sus estrictas prácticas de conducta en público: no comer mientras caminas, no fumar, no sentarse en el piso, no tomarse selfies, no tocar a las geishas (en serio) y no tirar basura”.

Otra cosa que le llamó la atención fueron los baños, “muchos hogares japoneses tienen toilets automáticos, igual que los que vi en restaurantes, aviones, trenes y hoteles. Cada vez que entraba al baño me recibía el toilet con entusiasmo, levantando su tapa y ofreciéndome un menú de opciones en cada sentada. Imagínense un carwash pero para el trasero, desde lavado, secado, spray aromatizante, masaje y todo en la comodidad de un semicírculo a la temperatura deseada”.

Y es que dice que “ante la falta de espacio en los apartamentos japoneses, donde las separaciones de madera y papel no dan privacidad, había que reinventar y hacer más placentero ese efímero momento de privacidad en el baño”.

Sin embargo asegura que Japón también tiene sus problemas. “La economía está casi estancada y hay una grave crisis de suicidios. Pero para los que lo visitamos por solo unos días, es un verdadero oasis ante los excesos y groserías de la vida moderna en otros países”.

Your night if my morning (in Tokyo) Tu noche es mi mañana. Vivo 14 horas adelante en Tokyo pero mi cuerpo no sabe qué hora es. Una foto publicada por Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 6:23 PST

Japan’s flavors and colors Colores y sabores de Japón Una foto publicada por Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 5:16 PST

Kyoto’s protocol El (complicado) protocolo público de Kyoto Una foto publicada por Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 1:44 PST

Paz/Peace Kyoto Una foto publicada por Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 1:46 PST

Here comes the sun (Bamboo Forest, Kyoto) Ahí viene el sol en el bosque de bambúes de Kyoto Una foto publicada por Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 1:50 PST

❤️???????? Una foto publicada por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 8:47 PST

???????? Una foto publicada por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 2:59 PST

Nunca he creído eso q dice que el tren sólo pasa una vez, pasa muchas veces! #disfrutatuviaje #enjoytheride ???? Una foto publicada por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 5:01 PST