Jorge Bernal se disculpa con Carmen Salinas (VIDEO)

Después de que Carmen Salinas advirtiera que ya no opinará de nada ni nadie, pues dice estar cansada de que se burlen de ella, la actriz confesó que la razón por la que tomó esta decisión fue por las burlas de Jorge Bernal de Telemundo.

Carmen Salinas dijo que al ver la reacción del conductor le dio mucha tristeza: “por educación les contesto, pero no porque yo quiera opinar”.

El cubano comentó: “Me llegó un video de Carmen Salinas donde estaba molesta con un comentario que hice en el programa cuando ella habló sobre la relación entre Julián Gil y Marjorie”, dijo el conductor.

Y agregó: “nunca quise faltarte el respeto, jamás lo haría, te respeto, te queremos mucho, necesitamos tus opiniones, y siempre dices las cosas como deben de ser”.

Salinas fue cuestionada sobre los problemas legales de su amigo Cuauhtémoc Blanco, actual Alcalde de Cuernavaca, Morelos, sin embargo la actriz no quiso hacer ningún comentario.

“Ya no voy a opinar porque ahora ya no quiero. Me preguntan y, por educación, yo contesto, pero ahora ya no voy a contestar nada.

“No voy a volver a opinar sobre nadie porque ya no quiero que me falten al respeto. Lo voy a seguir queriendo (a Cuauhtémoc Blanco) y Dios lo bendiga”, se limitó a decir.

La también diputada afirmó que ya no se va a dejar de sus detractores ni de quienes la molestan en redes sociales, sobre todo en Twitter, por lo que ahora los bloquea.

“Yo no estoy metida en el teléfono todo el tiempo, y si llegan a hacer algún insulto pues los bloqueo o reporto. Hay un solecito en Twitter y ahí le das bloquear, pero habrá un chairo por ahí (que la molesta).

“La vieja (ella) sí sabe de computación, porque un tipo me decía que me manejaban las redes sociales, pero claro que no”, agregó.

Ayer, Salinas visitó el Panteón Español para conmemorar el 23 aniversario luctuoso de su hijo, Pedro Plascencia y el quinto de su amigo y ex mánager Juan Pascual “Chato” Cejudo.