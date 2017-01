Johnny Lozada toma drástica decisión por su esposa (VIDEO)

“Buenos días mi gente, donde manda capitán, no manda marinero, el boicot fue muy grande”, dijo Johhnny Lozada al anunciar que tuvo que quitarse las canas por presión de su esposa.

Y es que tras recibir un ultimátum de su esposa Sandy y hacer caso a la opinión de la mayoría sus fans a través de las redes sociales, el puertorriqueño se presentó en Despierta América con un nuevo look.

Aunque el exMenudo durante varias semanas intentó defender su ‘look’ natural, “el boicot fue muy grande, pues hasta se unió hasta mi madre”, por lo que tuvo que pintárselo otra vez.

Muchos de sus fans lo apoyaron en su cambio de imagen. “Con o sin (canas) como quiera te ves guapo. Solamente haz lo que te guste a ti, bueno y lo que quiera tu mujer porque ella manda jajaja. Mi Johnny solo sonríe”, “Johnny me fascinas sin canas porque luces fresco muy elegante, así tienes que lucir siempre que trabajes en T. V., luces divino, con canas en t.v. me da depresión!!!! Luces bello”, “te ves mucho mejor con tu pelo teñido”, “cualquiera de los dos él se ve bien, él es bien simpático”, “me gustan más sus canitas si lo conocí cundo estaba en Menudo en mi querida República Dominicana”, “Sinceramente, se ve mejor con el pelo teñido, es que estamos acostumbrados a verlo así, hay hombres que siempre los hemos visto como han ido cambiando su pelo con el paso del tiempo, y nos acostumbramos a mirarlos con canas, pero a ti no Johnny”.