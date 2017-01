Johnny Lozada se va de Despierta América… por un tiempo

Después de los rumores la noticia fue cierta. Y es que según la revista People, Johnny Lozada saldrá de Despierta América, aunque supuestamente sólo de manera temporal.

La revista afirma que el viernes pasado fue el último día en que el ex Menudo participó como conductor del programa Despierta América (Univisión).

Sin embargo la revista aclara que el puertorriqueño no dio un adiós formal al programa, ya que su ausencia aparentemente será sólo por un tiempo.

La misma fuente confirmó que existe la posibilidad de que Lozada también forme parte del elenco de otro programa de la misma cadena.

Se rumoró que Raúl González tomaría su lugar, sin embargo, el manager de este, confirmó a People en Español que González continuará con la cadena Telemundo.

Hace unos meses Alejandro Chabán abandonó el programa matutino ya que se dedicaría de lleno a su empresa y sus conferencias para empoderar a la gente.

“Le doy las gracias al mejor equipo. Es un equipo lleno de puro corazón todas las enseñanzas que me dieron”, dijo Chabán a People en Español en ese entonces. “Estuve en el 2009 dos años como conductor y los otros como colaborador, han sido espectaculares mis 6 hermanos, [ellos] me dijeron que me iban a apoyar en este proyecto”.

También Francisca Lachapel dijo adiós por un tiempo para seguir con su carrera como actriz en México.