Johnny Lozada aprovecha el día de Acción de Gracias para dar una inesperada noticia (FOTO Y VIDEO)

Johnny Lozada aprovechó el día de Acción de Gracias para dar una inesperada noticia: será abuelo. El conductor de Despierta América confesó que tiene un motivo que lo hace estar muy agradecido justo este día: muy pronto será abuelo de una niña.

El ex Menudo aprovechó el festejó de Thanksgiivng para dar la gran noticia. A punto de derramar algunas lágrimas y muy conmovido dijo: “quiero dar las gracias a mi familia a mis hijos, que siempre han estado conmigo, sin ustedes yo no lo hubiese logrado, mi familia está creciendo, bueno por qué no decirlo… señores pronto me voy a convertir en abuelo, le doy gracias a Dios por estar vivo y disfrutarlo”.

También en sus redes sociales compartió una imagen con el ultrasonido, “#migente hoy en el #diadeacciondegracias les comparto toda la felicidad que tengo en mi corazón porque voy a ser #abuelo”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar: “Súper va hacer un nuevo menudito”, “Jhonny que felicidad bienvenido al club de los abuelitos”, “que Dios bendiga tu linda familia siempre.. happy Thanksgiving… y eres guapo”.

#migente hoy en el #diadeacciondegracias les comparto toda la felicidad que tengo en mi corazón porque voy a ser #abuelo Una foto publicada por johnnylozada (@johnnylozada) el 24 de Nov de 2016 a la(s) 10:24 PST