Jennifer López realizará un concierto gratis en apoyo a Hillary Clinton este sábado 29 de octubre en Miami. El evento se celebrará en el Bayfront Park, en el Downtown de la Ciudad del Sol.

La candidata demócrata compartió la noticia en el show El Gordo y La Flaca, donde agregó que Marc Anthony, expareja de la cantante, también estará participando en el evento.

“¿Vuelven a estar juntos solo por usted?”, dijo la presentadora del show, Lili Estefan, a la candidata, quien contestó: “¡Eso me dicen! ¡Yo quiero unir a la gente! Yo quiero crear la paz”.

Música Nueva! #JLoxMagnusxSonyLatin Read about it here: http://www.billboard.com/articles/columns/latin/7533475/jennifer-lopez-spanish-album-marc-anthony-executive-producer A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Oct 6, 2016 at 9:23am PDT

“Esta elección es una de las más importantes de nuestras vidas”, señalo Jennifer López. “Es el momento de unirnos, apoyarnos y votar por la única opción que tiene planes serios no solo para las mujeres y los latinos, sino para todos los estadounidenses”, agregó.

Para asistir al concierto de Jennifer López, los interesados deben registrarse en esta página de la campaña de Hillary Clinton y también reclamar los tickets en una de estas tres oficinas de campaña de Clinton en la ciudad entre el martes 25 y el viernes 28 de octubre, entre el mediodía y las 8:00 pm:

Wynwood Organizing Office

2215 NW 1st Place

Miami, FL 33127

Little Havana Organizing Office

2140 W Flagler Street, Suite 102

Miami, FL 33135

Miami DEC Office

9543 S Dixie Highway

Pinecrest, FL 33156

Want tickets to my special performance to get out the vote? Text LOPEZ to 47246! #ImWithHer pic.twitter.com/bs5ccIQUWl — Jennifer Lopez (@JLo) October 26, 2016