‘Jenni es irremplazable’: Lucero

En más de 35 años de carrera, Lucero ha dado pistas de lo mucho que le alegra cantar y bailar banda.

Uno de los primeros éxitos que grabó con mariachi fue “Tristes Recuerdos”, clásico en banda de Antonio Aguilar, y el año pasado hizo un dueto con la Banda MS en “Sólo con Verte”, que interpretaron en los Premios Billboard 2016.

La reacción del público fue positiva hacia la cantante de “Veleta” y “Vete con Ella”, quien desde el año pasado prepara Enamorada con Banda, un material con 12 temas grabados en este género musical, sin el afán de ocupar el lugar de nadie.

“(La banda) es un género muy alegre, muy del pueblo, muy de las fiestas; finalmente creo que (la banda) se escucha mucho más que la música ranchera (…). Hoy en día la música es un poco impredecible”, comenta Lucero.

“Creo que Jenni Rivera es irremplazable. El espacio que ella ha dejado es muy difícil de llenar y nunca me ha gustado comparar mi carrera con la de nadie ni ocupar espacios que se han quedado vacíos por alguna otra razón. Creo que luchar por tus sueños y lograr alcances importantes con un nuevo proyecto es prioridad, por lo menos en mi vida”.

“Hasta que Amanezca”, original de Joan Sebastian, es el sencillo con el que la cantante de 47 años retoma sus presentaciones en palenques del País, como en Texcoco y Puebla, donde actuará en abril.

RESPETUOSA

Lucero dejó en claro que no será una cantante que vista botas y texana, no porque esté mal o no le guste, si no porque ella quiere mostrarse linda y respetando al género musical como a su esencia como artista.

“Hay bandas que se visten muy a la usanza sinaloense usando botas, sombreros, colores brillantes y de combinaciones muy llamativas, pero también creo que tanto los cantantes como quienes asisten a los bailes, se visten de una forma muy moderna y no necesariamente hay que disfrazarse de banda para cantar”, explica “La Novia de América”.

Enamorada con Banda, producido por Luciano Luna (Julión Álvarez y El Recodo), incluye hits que reversionó como “Si Quieres Verme Llorar” y “Tu Nombre me Sabe a Hierba”, entre otros; el disco saldrá a la venta en mayo.

¡A bailar, Lucero!

En la más reciente visita a Brasil, Lucero tuvo un recibimiento inolvidable, tanto que compartió videos del cariño que sus fans le profesan en aquel lugar, donde incluso armaron un festín brasileño en su honor.

Con antifaz y su playera conmemorativa, la actriz que realiza la versión portuguesa de Carita de Ángel hizo sus mejores movimientos de cadera y se divirtió de lo lindo con decenas de admiradores que le cantaban y aplaudían.

Después de unos días por allá, la intérprete de “Electricidad” voló a Miami, donde participará en Premios Lo Nuestro, y comenzará a planear la promoción de su nuevo material Enamorada con Banda.