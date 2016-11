Algunos podrán decir lo que sea de ella pero un abrazo sincero, un Como esta tu familia, una mirada, una Mano en el hombro con amor y honestidad se siente mi gente. No se puede progresar con odio, arrogancia y “estrategias políticas” que dividen. Así gobiernan los dictadores. Solo nos quedan días para tomar la decisión más importante como Pais. En esta foto tomada esta mañana estamos @hillaryclinton y yo en Hialeah caminando por las calles y fue tan bonito escuchar a un compatriota cubano decir y estas fueron sus palabras exactas “Coño mira la Clinton Wow ásere y por aquí no ha pasado Trump” jajja Acompáñenos MAÑANA de 12 a 5 en el Olympic Park en Kendall y en el Stephen P center en Downtown!!! VOTEMOS JUNTOS POR UN MAÑANA UNIDOS Y NO DIVIDIDOS. HABRA MUSICA COMIDITA Y SORPRESAS!! #imwithher

