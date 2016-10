Jarritos lanzó emotivo comercial dedicado a la comunidad inmigrante (VIDEO)

El actor mexicano Diego Luna dirigió un comercial muy emotivo en el que, en solo dos minutos, relata diversas historias e imágenes de inmigrantes que cruzan la frontera en búsqueda del ‘sueño americano’, y que al final agradece a esta comunidad por su aporte a Estados Unidos.

“Este viaje no es nuevo, ni es solo mío: es el viaje de millones que, como yo, esperan algo más. Luchemos juntos por lo que puede ser, porque creo en este gran país y que está listo para mí”, relata parte del anuncio de las famosas sodas Jarritos.

El actor compartió que la meta de su equipo era mostrar al público las historias de “gente real”. Agregó que quería “crear una contundente experiencia cinematográfica que celebra la autenticidad, calidez y esperanzas de nuestro viaje colectivo”.

I hope the Latino community uses their power at the polls to protest the racist and ignorant discourse coming from Trump.

— diego luna (@diegoluna_) October 20, 2016