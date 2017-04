Jacqueline Bracamontes revela que no sólo William Levy la engañó… también este actor (FOTO Y VIDEO)

William Levy y Valentino Lanús le hicieron una “faena” a Jacqueline Bracamontes.

Y es que la actriz y conductora reveló que su ex novio, el galán de telenovelas Valentino Lanús, le puso los cuernos; al igual que Levy, con quien mantuvo una relación hasta que supo que tendría otro hijo con Elizabeth Gutiérrez.

Durante una entrevista con Univisión, la ex reina de belleza dio detalles sobre el contenido de su libro autobiográfico titulado “La pasarela de mi vida”, el cual será lanzado próximamente.

“Jacky te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros, somos animales. Claro que rompe el corazón, pero piensas que hay un antes y un después”, relató Bracamontes sobre su doloroso truene con Valentino Lanús.

“Yo fui capaz de meter las manos al fuego por él. (…) Pero a partir de ese momento decidí no meter las manos al fuego por nadie”, explicó, lo que la habría motivado a ponerle fin a la relación.

Después, cuando grababa la telenovela “Sortilegio”, la conductora de La Voz… México inició un romance con William Levy, quien supuestamente ya estaba separado de Elizabeth Gutiérrez.

Jacqueline relató que la pasaba muy bien con el cubano a pesar de que siempre había rechazado sostener una relación con alguien que ya tenía hijos; hasta que se enteró que él volvería a ser papá, por lo que no se había separado de su mujer.

“Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”, ironizó.

Incluso Valentino Lanús también habló sobre el que fuera mencionado en el libro: “Jacky se comunicó conmigo y me dijo si tenía algún problema, y yo le dije “¿estás segura que quieres hacer esto?, porque es exponerte”, pero Jacky es un ser muy inteligente y muy sensible, y le dije te presto mi nombre para que lo hagas, la historia de Jacky no es una historia de éxito sino una historia de una mujer trabajando por la vida, por sus sueños, Jacky cuentas conmigo, que tu libro sea un éxito y una bendición”.