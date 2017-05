Jacky Bracamontes confiesa el terrible momento que vivió con muerte de su hijo (VIDEO)

La actriz mexicana Jaqueline Bracamontes confesó que el momento más triste de su vida ha sido la muerte de su bebé. Sin embargo Jacky prefirió plasmar ese momento difícil en su libro autobiográfico, ya que le sirvió como terapia para desahogar esa tragedia.

“Sin duda, la parte más fuer­te y dolorosa a la que me tuve que enfrentar al escribir este libro es la pérdida de mi bebé, porque fue muy muy difícil, de hecho he leído el capí­tulo cinco veces y esas mismas me he solta­do a llorar. Es un mo­mento muy duro que no he logrado supe­rar, a pesar de que ya tengo otras tres niñas; vas aprendiendo a vi­vir con ese dolor pero jamás lo superas”, dijo a Primer Impacto.

Fue en el 2013 cuando la también conductora se encontraba esperando gemelos, junto a su actual esposo Martín Fuentes, pero lamentablemente el niño ya tenía varios días sin vida, por lo que en el día del alumbramiento el cuerpo del bebé estaba azul.

“Lo último que recuerdo es mi propia voz resonando entre los muros del quirófano: ¡Qué pasa con Martín! ¿Qué pasa con mi hijo! Perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi marido me con­tó lo que había ocurrido horas antes. Lloré to­dos los días y todas las noches, al me­nos veinte. Nun­ca he vivido algo tan doloroso como la muerte de mi Martín, mi angeli­to. No podía creer que eso nos estuviera pa­sando a nosotros, a mi esposo y a mí. No im­portaba cómo íbamos a enfrentarlo. Había un hueco enorme en mi corazón”, se puede leer en su libro La pasarela de mi vida.