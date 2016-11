Jackie Guerrido da noticia con voz entrecortada (FOTO)

Jackie Guerrido no pudo ocultar su emoción al anunciar en Primer Impacto que a sus 44 años será abuela por primera vez.

La guapa conductora reveló con voz entrecortada cómo se siente:“De verdad que a mi edad yo me siento que yo ya logré todo. Al recibir esta noticia es como ‘oh my God’. No puedo mirar las imágenes [del ultrasonido] pero al recibir esta noticia me siento ya como mujer”, dijo a sus compañeras Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde.

En el programa bromearon porque la llamaron “abuelita” y Bárbara Bermudo le dijo que le pueden decir Aby, Abella, “porque a la larga quien te lo va a poner será tu nieto o nieta, porque no sabemos si es niño o niña”.

Jackie dijo, “voy a tratar, no me quiero emocionar”, pero comentó que se siente la mujer más feliz del mundo, y dijo que lo más importante es que el bebé salga saludable.

También lo anunció en instagram: “Más feliz no puedo estar!!!!! Nunca soñé con este momento Gracias Mi Dios por tanto! Que Regalo mas bello! #1Grandma ???????? Couldn’t be happier! ???????? I love you Kobe & Gloricely!!!Thank you for this gift!!! It’s going to be mine! Ha! ????????????❤️???????? #bestdad with @repostapp”, fue lo que escribió la guapa conductora.