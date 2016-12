Ivonne Montero asegura que fue grabada cuando estaba en el baño (VIDEO)

La actriz de El Señor de los Cielos, Ivonne Montero denunció que un empleado del Teatro de Cancún, en Quintana Roo, supuestamente la grabó en video con un teléfono celular mientras ella se encontraba en el baño.

En entrevista con Ventaneando, Ivonne dijo que se presentó en el recinto junto con el elenco de la obra Blanca Cheves y sus 7 briagos para ofrecer dos funciones en aquella ciudad.

Explicó que cuando llegó al teatro, le solicitó a un empleado que le indicara dónde se encontraba el baño de mujeres, sin imaginar que supuestamente sería grabada con un teléfono celular. “En el tocador de la pared había tres ventanitas, no se veía muy bien hacia afuera, pero yo veo un movimiento, de un teléfono para grabarme, y lo primero que hago es darle un puñetazo y tumbé al teléfono”, pero al salir comentó que ya no había nadie.

Sin embargo Ivonne aseguró que al encontrar al empleado y revisar su teléfono, no encontró grabación alguna, por lo que decidió seguir con la queja contra la directora del recinto teatral, aunque sin éxito. “Me dijeron que si no entregaba el teléfono, me podían acusar de robo”.

Agregó que no denunció el hecho porque no tiene pruebas suficientes, pero pide al dueño del recinto despida a su presunto agresor.

Por otra parte la actriz alista una producción discográfica con la que rendirá tributo a la desaparecida “Reina del Tex-Mex” y que saldrá en abril del 2017.

“Ahora está con la gira de la obra; de hecho, sólo va a descansar en este diciembre las fechas de 23, 24 y 25, porque tienen muchas presentaciones”, informó Edgar Marín, publicista.

Será el 11 de enero cuando presenten el primer sencillo de este nuevo disco, que será “La Carcacha”, tema que despuntó la carrera de Selena.

También trabajará una sesión de fotos para la portada del álbum.

“Quiere utilizar en la portada los colores de la bandera gay. Ella quiere dar las gracias porque siempre ha tenido mucho apoyo de la comunidad, y cuando la pasó mal le demostraron mucho apoyo”, añadió.

Con esta producción, la curvilínea retoma su carrera musical.

“Este homenaje a Selena lo hace porque es una artista a quien admiró mucho por su música, su carisma, talento y entrega al público”.

Su material incluirá los éxitos más grandes de “La Reina del Tex-Mex” como “Amor Prohibido”, “Techno Cumbia”, “La Llamada” y “Baila Esta Cumbia”.

Con esta producción también habrá un nuevo show musical. (Con información de Agencia Reforma).