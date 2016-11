Iván Aguilera rompe el silencio después de confirmación de Luis Alberto como hijo de Juan Gabriel

De manera sorpresiva Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel, envió un comunicado donde confirmó y reconoció que Luis Alberto sí es hijo del fallecido cantante, informó El Universal.

En el comunicado Iván Aguilera afirma que a raíz del resultado de la prueba de ADN, le hace una invitación a Luis Alberto y a su madre, para que asistan a la cena de Acción de Gracias en Miami y así aprovechar la ocasión para que toda la familia se conozca.

“Dado los recientes acontecimientos que se han difundido en diferentes medios de comunicación y a los resultados de tu prueba de ADN, queremos invitarte junto con tu señora madre a nuestra cena de Acción de Gracias en Miami”.

Iván agrega en el mensaje que su intención es conocerse, y que la familia correrá con los gastos del traslado.

“Nos encantaría que se hospedaran en nuestra casa y que conozcan a toda la familia”.

Además según el diario capitalino, se hace hincapié en que para ellos ha sido una sorpresa la confirmación de su parentesco con Juan Gabriel.

“A raíz de la muerte de nuestro padre nos hemos enterado de temas de los cuales no teníamos conocimiento y que nos han tomado por sorpresa”.

“Esta es una invitación con la intención de compartir en familia y conocer ambas partes de la historia”, dice.

Como se recordará Aguilera se mostró a los medios en septiembre cuando ofreció una entrevista a la cadena Univisión a la que dijo que tenía una relación de “padre e hijo” con el cantante.

Además el programa de Primer Impacto confirmó que Aguilera, de 26 años, se había sometido a una prueba de ADN. y el resultado había sido positivo.

Para poder realizarla se ayudaron de Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, “pues la única muestra de sangre del cantante se encuentra en la Oficina Forense de Los Ángeles y sólo puede autorizar su uso el heredero universal, Iván Aguilera. Pablo Aguilera viajó a un laboratorio en Guadalajara para el análisis mientras que Luis Alberto hizo lo propio en un laboratorio de Nevada. En el programa “Primer Impacto” se abrió el sobre con los resultados que señalaron que el parentesco entre el joven y el hermano de Juan Gabriel es de 99.9%”, informó El Universal.

“Ojalá que aprendan, que esto les sirva en su vida. A veces no es bueno tomar una decisión sin estar bien informados”, les dijo Aguilera a las personas que lo acusaron de tratar de sacar provecho de la situación.

Luis Alberto informó que está en asesoría legal para ejercer sus derechos como hijo de “El Divo de Juárez”.

Por su parte, una supuesta cuenta de Facebook de la esposa de Iván Aguilera, está circulando en redes sociales, en ella expresó su sorpresa ante los resultados en redes sociales, y reiteró la invitación que su esposo hizo a Luis Alberto.

“Hola Luis Alberto. Quiero empezar por presentarme. Mi nombre es Simona Florentina Aguilera y yo soy la esposa de Iván Gabriel Aguilera. Los dos hemos visto las noticias sobre la prueba de ADN y no podemos expresar lo gratamente sorprendidos que estamos. Iván y yo queremos invitar a ti y a tu madre a nuestra casa para la cena de acción de gracias este jueves. Sabemos que es con poco tiempo pero oramos para que puedas hacerlo porque nos encantaría conocerte y llegar tratarte. No entendemos por qué esto era un secreto para nosotros todos estos años. Nos encantaría llegar a conocerte y si Joao se hace una prueba de ADN y es confirmado que él su hermano, también nos encantaría tener una reunión con él.”, se puede leer en la primera parte de la invitación, sin embargo esta cuenta no está confirmada.