Iván Aguilera confiesa que Juan Gabriel no quería que lo retrataran muerto

Muchos criticaron a Iván Aguilera por cremar los restos de Juan Gabriel, sin embargo confesó que fue porque uno de los mayores temores del cantante era que lo vieran muerto.

En entrevista con People en Español, la familia del desaparecido cantante habló sobre el deseo del cantante de ser cremado y no fotografiado una vez muerto, para eso dejaron un guardia de seguridad que no lo dejó solo en el cuarto frío de la funeraria día y noche para cumplir ese deseo.

“Llegamos a la casa (en Santa Mónica), la policía estaba allí, el equipo de seguridad que tenemos para sus shows estaba allí, gracias a Dios lo protegieron para que no fuera fotografiado”, dijo Simona Aguilera, la esposa del hijo mayor del cantante, Iván Aguilera.

“Ese era su mayor preocupación. (En vida nos dijo) ‘No dejen que me fotografíen’. Hasta dijo: ‘Ellos solo quieren una foto para ponerla en Facebook’. A él no le gustaba ni que lo vieran enfermo”, contó.

Iván aseguró que ese fatídico domingo, 28 de agosto pasaron muchas cosas, como llevar el cuerpo de su padre a la mortuaria donde sería cremado, no sin antes ser perseguidos en su auto por miembros de la prensa en las calles del sur de California.

Simona dijo que el acoso de los fotógrafos fue muy peligroso: “estaban forzándonos a salir de la carretera para tratar de tomarle una foto, agresivos a un punto más allá de ser peligroso. El equipo de seguridad estaba llamando a la policía [diciéndoles]: ‘Tienen que hacer algo, alguien se va a morir, van a atropellar a alguien”.

Agregaron que en la funeraria personas saltaron las vallas del lugar y trataron de entrar al mismo: “el día siguiente, varias personas llenaron papeles falsos diciendo que eran familiares que estaban allí para ver o reclamar otro cuerpo. El médico forense y la mortuaria apresuraron todo porque vieron como la gente estaba tratando de colarse”.

Y agrega Simona que al ver la reacción de la gente y el enojo por cremarlo dijeron: “Como Ivan me dijo: ‘Que nos odien, hicimos lo que él quería’. Ese era nuestro padre, no solamente Juan Gabriel. No es justo que se digan cosas horribles cuando no saben la verdad, no saben que gente quiso forzar la entrada. Si lo supieran, ¿no quisieran progerlo también? ¿No harían lo mismo? ¿Todo el mundo no haría lo mismo por su ser querido? Ese fue su único deseo: ‘Al final, protéjanme’”.