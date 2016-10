Ingrid Coronado tiene ‘pelea’ con su compañera (VIDEO)

Ingrid Coronado volvió a protagonizar un escándalo durante una emisión del programa de TV Azteca, Venga la alegría. Y es que la conductora se encontraba junto a la boricua Vanessa Claudio, pero hizo un comentario que se malinterpretó y que causó la molestia de su compañera.

Vanessa de 33 años, se encuentra soltera, por lo que sus compañeros se burlan cada que tienen oportunidad.

Pero Ingrid comentó algo que no le causó nada de gracia a Vanessa. Cuando estaban hablando de Maluma, el cantante de 22 años, Ingrid le dijo que era muy joven para ella.

“Con Maluma tenemos el problema que es un poco joven. Diez años menos es mucho. Espérenme, yo lo que quería decir, no me malinterpreten, es que Vane es una mujer madura”, dijo la ex esposa de Fernando del Solar, quien intentó remediar la situación, aunque no lo logró.

Mientras que Vanessa no pudo ocultar su enojo ante ese comentario: “¿Qué me estás diciendo? Yo soy muy joven”, le dijo la puertorriqueña, quien quiso dejar las cosas hasta ahí para evitar un conflicto mayor.

“El Capi” hizo una parodia, donde aprovechó para burlarse de las presentadoras.