Humberto Zurita y Michel Brown revelan secretos de la nueva temporada de ‘La querida del Centauro’ (VIDEO)

Humberto Zurita y Michel Brown compartieron más detalles de la nueva temporada de ‘La querida del Centauro’ que regresa llena de acción y suspenso y que responderá algunos de los cuestionamientos que quedaron pendientes al final de la primera parte.

En esta ocasión, el hilo conductor de ‘La Querida del Centauro’ será la historia de venganza del Centauro (Zurita) contra Yolanda (Paleta), su ex amante, y Gerardo (Brown), el detective que busca llevarlo ante la justicia, lo que promete mucha adrenalina y suspenso. Ahora, el Centauro, preso de una obsesión que no conoce límites, desplegará toda su astucia y maldad para castigar a todos aquellos que lo traicionaron, en especial a su ex amante. Con la ayuda de su hijo, el Centauro pone en acción su plan de venganza, haciendo creer a todos que Yolanda ha perdido la razón.

Mira nuestro video y conoce más secretos de estos nuevos capítulos de ‘La querida del Centauro’ que será transmitida por Telemundo a partir del martes, 2 de mayo en el horario estelar de las 10pm/9c.

