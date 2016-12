Horóscopo de la semana

Jacqueline Bracamontes

Ex reina de belleza, presentadora de TV y actriz mexicana. Nació el 23 de diciembre de 1979 en Guadalajara, Jalisco.

→Capricornio

22 de dic. | 19 de ene.

Si te invitan a una fiesta, recuerda no beber de más. Hay un espíritu de consentimiento en el aire que podría llevarte a beber en exceso. Toma un taxi de regreso a casa si tienes dudas sobre tu estado para conducir.

→Acuario

20 de ene. | 18 de feb.

El día se te pasará volando. Las energías planetarias aumentarán la velocidad de tu sentido del tiempo y exagerará tus movimientos. Trata de no ir demasiado rápido con el trabajo importante.

→Piscis

19 de feb. | 20 de mar.

Pensarás que estás realizando las cosas en tiempo récord, pero puedes estar cometiendo serios errores. No te sientas tan confiado trabajando con documentos importantes. Asegúrate de controlar todo antes de entregarlos.

→Aries

21 de mar. | 20 de abr.

Puedes encontrarte con ciertas diferencias con tu pareja, quizás uno desee tener hijos, mientras el otro no quiere tenerlos en este momento. Es importante resolver este debate en armonía y con amor.

→Tauro

21 de abr. | 20 de may.

Estarás de un carácter agresivo, y quizás un comentario de un superior en tu trabajo o de un familiar o amigo aumentará tu mal humor. Respira profundamente y no te dejes llevar por las malas vibraciones.

→Géminis

21 de may. | 20 de jun.

Si tomas las cosas con calma y logras canalizar la ira, verás que conseguirás transformar la energía negativa en algo provechoso. No sirve de nada alimentar el mal rollo, además tú no eres así realmente y lo sabes.

→Cáncer

21 de jun. | 20 de jul.

Podrías disfrutar alguna forma de curación con medicinas ‘dulces’. Quizás deberías programar alguna sesión de masajes. Podría ser un masaje sueco, shiatsu o terapia cráneo-sacra.

→Leo

21 de jul. | 22 de ago.

Hoy es un día en el que te interesará liberar energía atrapada en tu cuerpo. ¡Y también desearás sentirte bien! Podrías sentir curiosidad por la conexión entre cuerpo, mente y espíritu.

→Virgo

23 de ago. | 22 de sep.

Escucha a alguien que pueda enseñarte más acerca de la cura, tanto interior como exterior. Hoy tu estado de ánimo será algo impredecible. Eres apasionado y tiendes a sentir las cosas intensamente.

→Libra

23 de sep. | 22 de oct.

Cuando estás feliz, tu sonrisa ilumina el ambiente. Y cuando estás enojado, los nubarrones pueden oscurecer varios kilómetros a la redonda. Trata de mantener el equilibrio. Si te sientes molesto, distráete con algo positivo.

→Escorpión

23 de oct. | 21 de nov.

Podrías expandir tu posición profesional. Descubrirás nuevos clientes o inversores. Si les dices lo que piensas y compartes tu visión sobre los negocios con ellos, algo mágico sucederá.

→Sagitario

22 de nov. | 21 de dic.

Te has estado preparando de muchas maneras para realizar un salto audaz. Este puede ser el día para solicitar ese nuevo empleo o esa nueva oportunidad de liderazgo.

Fuente: Agencia Reforma.