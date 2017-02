Hijos de famosos libran su propia lucha

Conocen la fama y el éxito a través de sus padres, ahora buscan brillar con luz propia siguiendo los pasos de sus progenitores, pero solo el tiempo dirá si lo lograrán. Entre ellos se encuentran los ‘retoños’ de Vicente Fernández, Jenni Rivera, Ricardo Montaner, Napoleón, Emmanuel y Joan Sebastian, que libran su lucha en el medio de la música.

Estos hijos de famosos buscan su propio lugar aunque no es fácil seguir los pasos de sus padres.

MAU Y RICKY MONTANER

Mau y Ricky Montaner se han empezado a abrir camino por sí solos como cantantes y también lo han hecho como compositores de artistas como Thalía.

“Nuestro padre tiene una carrera ya consolidada, él se escuche o no se escuche en radio ya es Ricardo Montaner porque la gente lo ama. Ahora es nuestro turno de buscar un lugar en este competido medio”, expresó Ricky.

“Hemos tenido al mejor maestro en casa, nuestro papá además de hacer su papel de padre muy bien, ha sido nuestro maestro en la música”, agregó Mau.

JOSÉ MARÍA

Tiene varios años cantando en bares, pero también acompaña a su padre Napoleón en conciertos… Y en su más reciente producción discográfica Vive.

“Toda la vida he admirado mucho a mi padre y siempre he querido seguir sus pasos, ahí la llevo”, expresó José María.

CHIQUIS RIVERA

Con letras atrevidas y ropa ajustada, Chiquis Rivera sigue los pasos de su mamá al cantar también con banda como Jenni. La joven fue firmada por una disquera en Estados Unidos y aunque le han dado mucha promoción, no ha logrado destacar.

ALEXANDER ACHA

Las comparaciones que le hacen con su padre le molestan a Alexander Acha, quien a pesar de que tiene una voz parecida a Emmanuel, no ha conseguido el éxito deseado.

“Es mi papá… cómo quieren que no me parezca a él”, expresó el cantante.

De repente el joven acompaña al cantante en sus giras, pero ahora canta por su cuenta para lograr una carrera independiente de su padre.

AXEL MUÑIZ

El sueño de lograr una carrera brillante está en su cora zón, aunque los tiempos que le tocaron a a Axel Muñiz son distintos a los de

su papá y su abuelo, Jorge y Marco Antonio Muñiz, respectivamente.

“Desde muy chiquito me llamó la atención la música y los escenarios porque yo acompañaba a mi papá y a mi abuelo a sus presentaciones y a partir de los 15 años fue cuando me decidí por este camino que voy empezando”, comentó el chico de 22 años.

VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Su hermano Alejandro sí se colocó como un gran vendedor de discos, pero Vicente Fernández hijo no consigue alcanzar los pasos de su padre. Chente apoyó a los dos por igual, pero el Jr. por más que lo intenta no ha logrado figurar con ningún tema en la radio.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA

El talento de su padre siempre fue evidente, pues Joan Sebastian destacó como cantante y c ompositor, pero su hijo José Manuel Figueroa no ha logrado colarse en los primeros lugares en radio ni ventas de discos.

Al artista le fue bien interpretana su papá en la serie Por siempre Joan Sebastian, pero en la cantada como que no se le da, todavía.

(Texto: Alejandro Jasso/Agencia Reforma)