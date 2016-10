Hijo de Mario Almada revela detalles de su muerte

Mario Almada murió en su casa, sin dolor, acompañado por sus hijos y nietos, dijo Marcos Almada, hijo del actor.

A las 18:15 horas del martes Almada dejó de respirar recostado en su cama, dentro de su casa ubicada en un Fraccionamiento de la Colonia Delicias de Cuernavaca.

“Afortunadamente, mi papá no estaba enfermo de nada; de hecho, no tomaba ningún medicamento de nada, estaba muy sano, pero los años, ya 94 años, ya pesaban, entonces ya el cuerpo se cansa, se debilitaba y se fue yendo poco a poquito, sin dolor, en su casa, sin estar entubado, además, no visitó el hospital. Hace como 40 años no visitaba un hospital y se fue muy tranquilo, rodeado de todos sus nietos, hijos, la verdad fue una buena muerte.

“Él ya dijo: ‘yo ya me quiero ir’ y parece que lo deseó y se fue, ahora sí que hizo lo que quiso toda su vida y hasta su muerte, así también la quiso, y se fue dormido, tranquilamente, se fue apagando y se durmió y así quedó”, contó Marcos afuera del crematorio a donde fue trasladado el cuerpo de su padre.

Los restos de Mario Almada salieron del Fraccionamiento a las 8:31 horas de este miércoles a bordo de una carroza de la funeraria Gayosso, escoltada por sus dos hijos, Marcos y Mario, junto con otros familiares, quienes viajaban a bordo de otra camioneta.

Las cenizas serán llevadas a Huatabampo, Sonora, de donde era originario el actor.

Antes, el sábado, se llevará a cabo una misa en la que se espera la asistencia de amigos y familiares, además de que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) analiza la posibilidad de realizarle un homenaje.

“Eso ya le corresponde a quien se lo quiera hacer, creo que en la ANDA quieren hacer un homenaje, no sé cómo, pero estamos puestos, quien le quiera hacer un homenaje, encantado de la vida.

“Las cenizas vamos a ver, creo que las vamos a llevar a Huatabampo, que es allá su terruño”, dijo Marcos.

Hasta la mañana de este miércoles solo el Grupo Exterminador había externado sus condolencias a la familia Almada.

Hace apenas tres semanas ese grupo había grabado un videoclip con Almada en Cuernavaca.

“Trabajó hasta hace como tres semanas, vinieron a hacer una película con él, ya hacía papeles pequeños, pero todavía siguió trabajando hasta hace tres semanas y todavía querían hacer cosas con él, querían hacer videoclips y querían hacer otras películas, venían de Estados Unidos y no dejó de trabajar nunca, pues por eso hizo tantas películas, más de 500”, dijo.

Mario Almada Jr, recordó la personalidad de su padre, quien nunca negó un autógrafo a sus seguidores.

“De México siempre que hablaba, hablaba bien de México y de su pueblo. En Huatabampo lo reconocían, donde se paraba nos impresionaba cómo lo reconocían, gente de otros países, inclusive y como padre fue excelente, adoraba a su madre, eso sí nos consta, adoraba a su madre y fue buen hermano, fue un buen hombre.

“Nunca negó, me costa también, nunca negó un autógrafo por ejemplo, a todos les daba su lugar, a nadie le volteaba la cara, siempre se paraba y si podía quien fuera le daba su autógrafo”, dijo Mario.

A Mario Almada le sobreviven, además de Mario Jr y Marcos, sus hijas Patricia y Leticia, su hermano Fernando y su viuda, quien se encuentra en la Ciudad de México.

Creman sus restos

El cuerpo de Mario Almada, quien falleció anoche a los 94 años, salió a bordo de una carroza rumbo a un crematorio.

La carroza salió del fraccionamiento donde el actor tenía su casa, en la Privada Cleopatra de la Colonia Las Delicias, en Cuernavaca.

Familiares del protagonista de películas como La Banda del Carro Rojo informaron que el cuerpo no será velado y sólo se le rendirá una misa con las cenizas presentes el próximo sábado.

La carroza salió escoltada solo por una camioneta en la que viajaba el hijo de Almada.

Actores y músicos lamentan muerte

La comunidad artística lamentó la muerte del astro de los westerns mexicanos Mario Almada, cuya carrera se extendió por más de siete décadas y sumó cientos de créditos.

El actor, caracterizado por sus papeles de justiciero, falleció el martes por la tarde en Cuernavaca, Morelos, rodeado de sus seres queridos. Tenía 94 años.

Según reportes de medios locales, su familia tenía planeada una misa para el domingo. No se informó de inmediato la causa del deceso.

“Mi más sentido pésame, mis condolencias a la familia del querido Mario Almada”, escribió la primera actriz Laura Zapata en Twitter.

“Descanse en paz nuestro gran #MarioAlmada cómo olvidar cuando hicimos nuestra versión de #CameliaLaTejana”, escribió el actor cómico Omar Chaparro, quien agregó un link a un video de parodia con el éxito de Los Tigres del Norte “Contrabando y traición” con una actuación especial de Almada.

Precisamente Los Tigres del Norte dedicaron unas palabras para Almada: “Eternamente estarás en nuestros corazones, Mario Almada. Querido amigo e ícono de nuestro cine mexicano. Q.E.P.D”.

Nacido el 7 de enero de 1922, Mario Almada Otero era hermano del actor Fernando Almada (1929). Ambos aparecieron, juntos y por separado, en decenas de películas de acción y westerns mexicanos definidos popularmente como “de los hermanos Almada”.

El también productor, cuyo perfil en el sitio especializado en cine IMDB suma 365 créditos como actor, se mantuvo activo hasta el último momento. Su primera película llegó en 1935 con “Madre querida” de Juan Orol, mientras que uno de sus últimos títulos fue el popular “El infierno” de Luis Estrada, de 2010. Este año actuó en “El precio del poder” y “Sangre de traficante”.

Sin embargo, su periodo de mayor actividad llegó a partir de la década de 1970 con películas como “Los indomables”, “La tigresa” y “La viuda negra”, de Arturo Ripstein, filmada en 1977 y estrenada hasta agosto de 1983 y por la recibió una nominación al premio Ariel. En 1987 fue nominado nuevamente por “Chido Guan, el tacos de oro”. También fue galardonado con Diosas de Plata por “Todo por nada” (1968) y “El tunco Maclovio” (1969). En mayo de 2013 le fue otorgado el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria.

En abril de este año, Almada recibió el galardón Diamante, otorgado por la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión en Las Vegas. (Con información de AP).