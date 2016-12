Hijo de Jenni Rivera revela que su mamá le pidió perdón antes de morir (VIDEO)

Justo este día 9 de diciembre se cumplen 4 años de la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera, quien perdió la vida en 2012 en un accidente aéreo junto con varios acompañantes.

Su hijo, Johnny contó por primera vez a Telemundo algo que nadie sabía. El hermano de Chiquis Rivera dijo que siempre acompañaba a su mamá en los viajes, pero por una cuestión del destino, o una “señal de Dios”, el día del accidente no fue con ella, por lo que se salvó de morir.

Y es que por una razón del destino, aquel 9 de diciembre de 2012 algo le impidió viajar con ella en ese jet privado: “Me dicen que van a ser 4 años y no lo puedo creer porque ha pasado mucho (…) Era cumpleaños de Miguel Torres y también no tenía mi pasaporte y me dijo: ‘Mijo, perdóname, pero no te puedo traer’. Está bien, mami. Que todo te quede bien y nos vemos el lunes. Y pues esas fueron las últimas palabras que hablé con ella”, dijo Johnny sin ocultar que aún le duele la partida de su madre.

El más pequeño de los hijos de Jenni explicó a Un Nuevo Día, que esa señal divina de no haber abordado el avión, le confirmó lo que le decía su mamá contantemente, “que era importante”. “Yo creo que era Dios diciéndome como: ‘Tú eres importante, tienes que estar aquí’”.

El joven confesó que quiere seguir los pasos de su mamá y quiere ser cantante.

Por último le preguntaron qué le diría a su mamá si la tuviera de frente, y contestó: “Hiciste un buen trabajo: Mike es un buen papá, Jacki es una buena mamá, Chiquis es sorprendente, Jenicka, pues independiente”.

También en sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje a Jenni Rivera: “A todos, no me importa cuál sea su situación con sus padres. Si estás distanciado o enojado con ellos, no me importa. Por favor, por favor, llama o envía un mensaje de texto y recuerda que los amas!!! Yo no puedo hacer esto nunca más por el resto de mi vida, pero lo que no daría para poder decirle a uno de ellos esto. Por favor, ama a tus padres porque solo tienes una mamá y papá. Y no sólo tus padres, sino todo el mundo que te rodea! Amigos, familia, mantenlos junto a ti como si fuera su último día en la tierra!”.