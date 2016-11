Hijo de Alejandra Espinoza recibe ataques (VIDEO)

A pesar de que Alejandra Espinoza es una de las conductoras más queridas, no se salva de los crueles comentarios. Esta vez se fueron en contra de su pequeño hijo. Y es que la presentadora de La Banda (Univisión) apareció en la portada de People en Esañol junto a su bebé Matteo, pero los usuarios le lanzaron fuertes críticas al niño.

Los comentarios que le escribieron iban desde “perdón pero ese nene párese mounstrito a media noche y en la ocurrida de otro chucky”, “El nene está súper curioso y no vengan con que es cruel! Es la realidad”.

Pero otros lo defendieron, “Ay Dios mío que gente tan mala dejen de promover el bullying así como gente adulta den amor por favor Mateo está hermosísimo Ale estás bellísima bendiciones”, “Dios, cuánta gente loca criticando un niño, ustedes no son mas que monstruos, gente enferma!!!! falta de neuronas que asco dan…”, “todos los niños por ser niños ya son bellos”, reclamaron.

Esta es la portada de la nueva edición impresa de People en Español, donde muchos usuarios no se tentaron en corazón para lanzar comentarios hirientes.

La segunda portada de este mes @alejandraespinoza junto a su esposo y @matteomarrero Vean el detrás de cámaras de la sesión de fotos en www.peopleenespanol.com ????:Javier del Álamo. Una foto publicada por People en Español (@peopleenespanol) el 9 de Nov de 2016 a la(s) 2:02 PST

Aunque eso no fue todo en El Gordo y La flaca compartieron un video del pequeño y los ataques continuaron, “lástima que se parece su papá es feito sacó esa cara extraña de su padre lástima ale tan bonita no sacó nada de ella”, “Pobre niño los desgració el papá con toda su cara”.

Esta no es la primera vez que Alejandra recibe comentarios hirientes, pues después de que presentó a su hijo Matteo en público, tras un mes de nacido, la conductora tuvo que defenderse de las críticas de sus seguidores por su retraso en enseñar a su bebé.

Por esa razón algunos seguidores de la estrella mexicana le enviaron mensajes de reclamo, por lo que Espinoza utilizó su cuenta de Facebook para aclarar todo.

“Hola a todos 🙂 Es la última vez que se los digo (es en buen plan), Matteo está perfecto de salud, gracias a Dios”, dijo en esa ocasión.

“Quería primero presentarlo a Dios (el Día de la Madre me parecía perfecto). Ya lo tenía planeado, porque en México es el 10 y era domingo”, expresó.

Y dijo sobre las críticas que le dolían y que no esperaba que se portaran así con ella, “Yo siempre he compartido absolutamente todo con ustedes y, si les soy sincera, me duele muchísimo el que algunas personas se comportaran tan feo conmigo. Pónganse a pensar, ¿yo he hecho esto antes? Mi compromiso, mi boda y la noticia de mi embarazo los compartí con ustedes, antes que nadie, no fue en programas o revistas, fue aquí en mi red social”, explicó en aquel momento.