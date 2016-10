Hija de Raúl de Molina vuelve a causar polémica por faltarle el respeto a su padre (VIDEO)

Para algunos televidentes y usuarios de las redes sociales, Mía aún sigue faltándole al respeto a su padre Raúl de Molina. Y es que aseguran que la forma en que se dirige al conductor es inaceptable.

Mía volvió a participar en El Gordo y la Flaca (Univisión) junto a su padre y Clarissa Molina en una sección titulada: “Mejora tu inglés con los Molina”.

Sin embargo para muchos usuarios la joven se dirigió a él fue grosera, “La hija de Él Gordo de Molina le falta mucho respecto a su padre. En vez de ayudarlo, se burla de él. No solo en este episodio pero en todos. Es una jovencita, no niña para que han de con sus “chiquiadas”. Ayúdale a ella por favor Molina!”, le escribieron.

Como se recordará, hace unos meses De Molina tuvo que defender a Mía después de su aparición en el programa, pues las críticas que le hicieron a la joven la hicieron llorar.

“Algunas personas sin corazón están criticando que Mia vino ayer aquí y dicen que venía mal vestida, que estaba aquí en el programa. Primero Mia vino del colegio y nadie la estaba tratando de poner en televisión. Mia no quería salir en el programa, pero no tenían a quién poner. Yo no puse a mi hija en televisión. Mi hija hace Mi mundo con Mia porque se lo piden aquí y por cierto le fue muy bien porque es el video más visto en Elgordoylaflaca.com”.

Y en ese momento dijo que cuando llegó a la casa Mia estaba inconsolable. “Se pasó llorando como una hora”.