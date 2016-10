Hija de Raúl de Molina vuelve a causar sensación con sexy vestido en la Casa Blanca (FOTO)

La hija de Raúl de Molina sigue causando sensación en las redes sociales. Esta vez su madre Millie, compartió una imagen de Mía luciendo un entallado vestido negro, en un evento en la Casa Blanca.

Raúl y su familia asistieron a las celebraciones de National Hispanic Heritage Month en Washington que se llevaron a cabo en la residencia oficial del presidente Barack Obama, hace unos días.

Hispanic Heritage reception with #mia what an honor #whitehouse #casablanca Una foto publicada por Mily De Molina (@cubapalm) el 12 de Oct de 2016 a la(s) 12:39 PDT

A pesar de que la adolescente lucía radiante hubo opiniones encontradas, pues aún no le perdonan su comportamiento con su padre.

“Muy guapa, lástima que la hija sea tan malcriada..”, mientras que uno más le dijo, “Gordito nunca le enseñaste a tu hija a ser más humilde, se ve que no ha sufrido en la vida… debería de participar en obras caritativas y salir de su burbuja de oro y ver qué hay niños menos afortunados que ella. Enséñele humildad”.

Y es que como se recordará la hija del conductor cubano se presentó en El Gordo y la Flaca junto a su padre cuando Lili Estefan nos e encontraba para celebrar su aniversario de bodas.

Mía fue duramente criticada por supuestamente estar mal vestida en el set y mostrar una actitud arrogante con su padre.

Fue tanta la polémica que De Molina defendió a su hija al día siguiente en el show y dijo que la habían hecho llorar los comentarios.

Por su parte Lili Estefan también la defendió y justificó su ropa: “Es una campeona. Mia tiene 16 años. No tiene por qué estar vestida, maquillada, emperifollada. Me parece gente sin corazón ponerse a decir esas barbaridades por gusto. No hay necesidad de maltratar a una niña”.

Millie compartió otro video en donde aparece el presidente Obama junto a su hija.

President Obama greeting guest #whitehouse #casablanca #hispanicheritagemonth Un vídeo publicado por Mily De Molina (@cubapalm) el 12 de Oct de 2016 a la(s) 3:07 PDT