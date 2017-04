Hija de Laura Bozzo estalla por fotos con celulitis (VIDEO)

Hace unas semanas, una revista de circulación nacional publicó una supuesta fotografía de Alejandra de la Fuente, en la que luce una figura totalmente desmejorada, publicó El Gráfico.

Alejandra, hija de Laura Bozzo, afirma que la publicación está llena de “maldad”.

“Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así”, dijo.

La modelo teme que esta publicación afecte su carrera.

“Mi imagen queda mal en todo el mundo”, comentó la joven, y dijo que su madre se hará cargo de las medidas legales.

“Mi mamá se hará cargo, porque no sé qué hacer, nunca me pasó algo así. Voy a mandarles fotos mías (se toma) para que vean cómo estoy, son sin filtro”.

Por su parte la conductora de televisión, Laura Bozzo, no se quedó callada luego de la difusión de las supuestas fotografías de su hija Alejandra de la Fuente, quien luce un trasero muy maltratado, según la revista Tv Notas.

En las imágenes aparece según la publicación Alejandra de la Fuente, con un diminuto traje de baño, en el cual se observa claramente la celulitis en su trasero.

Según la producción de “La Noche Es Mía”, Laura Bozzo les respondió la llamada desde México para aclarar que las fotografías que muestran a su hija Alejandra de la Fuente con una figura desmejorada son totalmente falsas. La presentadora señaló que esas imágenes fueron propaladas por sus enemigos y pidió con hablar más del tema.

Ante la ola de críticas, la famosa licenciada, Laura Bozzo declaró que todo es falso y que la difusión de las imágenes le ha afectado en su vida y sus oportunidades de trabajo.

Laura aclaró que las fotos fueron editadas y que fueron editadas con Photoshop y ese no es el trasero de su hija. Incluso pidió que le pregunten a Rodrigo González, quien hace poco visitó a las Bozzo.

“No voy a hablar más del tema, que se ha hecho un escándalo. Te juro por mi vida, he estado grave sabes, que esas fotos no son reales, puedes preguntar a Rodrigo (González) ha estado en mi casa y sabe perfectamente que eso no es real”, señaló durante una entrevista de “La noche es mía”.

“Ella no merece eso, a mí no me afecta, a mí me pueden decir lo que sea, pero para ella es bien doloroso”, agregó.