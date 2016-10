Hija de Andrés García revela la verdad (VIDEO)

Después de que el actor Andrés García, arremetiera en contra de su propio hijo, por según él, abandonarlo durante su enfermedad, su otra hija decidió hablar sobre el tema y la relación que tiene la familia con el actor.

“Es como en cualquier familia, el amor no es color de rosa, no es nada más besitos, el amor es cates, golpes, desacuerdos… es una manera de comunicarse”, comentó Andrea García y desmintió tener un problema con él.

La también actriz dijo que ama a su papá, “soy su fan número uno, como persona, es una gran celebridad, un gran abuelo”, dijo para el programa de Un Nuevo Día.

Además dijo que lo entiende ahora que ella es mamá, pues con su hija ha aprendido que la maternidad no es tan fácil, “no todos somos perfectos”.

Agregó que no quiere que su hija se dedique al mundo del espectáculo, “ella dice que sí, yo honestamente espero que no, (espero) que sea científica, bióloga marina, lo que sea”.

También aprovechó para desmentir que haya sido internada por una sobredosis como lo aseguró una revista mexicana, “no la padezco, no tomo pastillas, no fumo, no tomo alcohol”.

Como se recordará el actor Andrés García dijo que a lo largo de la parálisis que ha afectado más del 90 por ciento de su cuerpo no ha recibido ayuda de su hijo Leonardo y confirmó que el único apoyo que ha tenido es el de Andrés López Portillo, hijo de su actual pareja Margarita.

Según comentó al programa Hoy de Televisa, desde que se lastimó la columna vertebral conduciendo un auto de carreras, su hijo Leonardo no ha estado al pendiente de su situación.