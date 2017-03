Hermanos venezolanos debutan en ‘Breathe’, cuya premier será en el Rialto Center

Desde que tienen uso de razón, Aarón y Stephano Domínguez, quienes junto a su familia residen en Georgia desde hace 11 años, han participado en actividades artísticas. Siempre con el apoyo de sus padres que son bailarines, actores y directores de teatro, cine y TV.

“El cine y la TV en Georgia han crecido como nadie se imaginaba. El actor tiene que estar preparado para cuando se presenten las oportunidades”. Aarón Domínguez, actor

Los jóvenes de 22 y 24 años de edad forman parte del elenco de Breathe, el primer episodio de una saga dramática que explora las vidas de varios personajes que lidian con problemas familiares, adicción de drogas, narcotráfico, violencia y abuso físico.

“Es mi debut como actor en el cine. Los tres años que nos tomó filmar el piloto, que requirió una pre grabación para afinar el largometraje final, me enseñó a tener paciencia y brindó una segunda oportunidad para desarrollar mejor mi personaje”, explicó Aarón, quien desde hace cinco años comenzó a trabajar en el circuito de cine independiente .

En Breathe, escrita y dirigida por el cineasta local Frederick T. Nah IV, Aarón interpreta a Javier, el hermano y mano derecha de Lucas Hernández, un temible líder de un cartel local.

“Incursioné en la actuación porque nadie sabe las puertas que se pueden abrir hasta con un rol pequeño”. Stephano Domínguez, músico y actor

“Yo no estuve en el elenco original de Breathe. Cuando Frederick consiguió inversionistas para mejorar el proyecto con otra preproducción, hicieron audiciones para reemplazar a algunos personajes. Buscaban al villano, Lucas, audicioné y me dieron el rol”, comentó Stephano.

Aparte de ser actores, los hermanos Domínguez tienen otras aptitudes artísticas. Stephano estudió diseño gráfico en Savannah College of Art, le fascina la fotografía, oficio al que se dedica actualmente de tiempo completo tomando fotografías de rostros de actores y modelos (conocidos en el argot artístico como headshots). Pero su principal pasión es el canto.

“Mi afición por el canto empezó cuando tenía 14 años, pero no fue hasta graduarme de High School, a los 18, que me enfoque en la música más en serio como vocación. La música me llena mucho más, es mi expresión artística”, agregó Stephano, quien además toca la guitarra y el piano.

Pero para Aarón, su meta es más definida. Él sabe que su pasión máxima es la actuación y aunque hace unos años tenía un poco de temor a decidirse cien por ciento, finalmente tomó la decisión de ser histrión.

“Decidí a finales de 2014 o principios de 2015 que no quería gastar más la vida en otras cosas. Estaba persiguiendo sueños secundarios porque me daba miedo la vida artística; más que todo por la seguridad y que no es muy estable”, puntualizó Aarón.

Ambos hermanos están tomando clases en diversas academias y talleres de actuación para mejorar su oficio. Pero continúan fieles a las producciones de teatro, danza y eventos comunitarios de La Máquina Teatral de Dios, un ministerio cristiano fundado por sus padres, Nicolás y Blanca para llevar la palabra de Jesucristo al necesitado. Los hermanos tienen una hermana menor, Raquel que también está incursionando en la actuación y recientemente obtuvo un rol en una serie de TV.

Además en Breathe también actúan la méxicoestadounidense Erica Page, la colombiana María Legarda y el cantante y actor puertorriqueño Nickie Jon Pabón. Ellos interpretan a una familia atormentada por no tener noticias del padre, un soldado que se marchó a la guerra.

La premiere de Breathe es el plato principal de We Are Now Atlanta 2017, una campaña de Phoenix 4 Productions para promocionar el colectivo homónimo que agrupa a productores, escritores, actores y otros talentos locales del gremio. Además, habrá un desfile de alfombra roja, una recepción, la proyección de tres cortometrajes y reconocimientos a varios artistas, incluyendo el que se le otorgará a la familia Domínguez (Aarón, Stephano, Blanca, Nicolás y Raquel) por su labor artística/comunitaria en Georgia.

We Are Now Atlanta 2017

Cuándo: 26 de marzo, 4-11 p.m.

Costo: $30 y $100 (VIP)

Dónde: Rialto Center, 80 Forsyth St., Atlanta.

Info: www.universe.com/wearenowatl