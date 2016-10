Hermano de Larry Hernández sale de prisión (VIDEO)

Larry Hernández y su mamá no pudieron ocultar su emoción al ver al hermano del cantante en libertad. Se trata de Wilfredo “Fredy” Hernández, quien también tuvo problemas con la justicia pero en México. “Por fin después de 4 años y 7 meses vamos a poder darle un abrazo a mi hermano”, fue el mensaje previo al encuentro con su hermano.



El mismo Larry narró en sus redes sociales que viajó hasta la frontera en Nogales, Sonora para reencontrarse con su hermano, al que le apodan “Mochomo”.

En Facebook el cantante describió el emotivo momento: “Por fin Dios nos regaló este momento, fueron muchos años de espera y ver a mi amá sufrir por tanto tiempo y verle esa sonrisa para mí es un honor compartir este momento de felicidad mi hermano Wilfredo (Fredy) alias el “Mochomo'”, fue el mensaje que dio a sus seguidores.

En las imágenes se puede ver también a la madre de los hermanos Hernández, Doña Manuela, besando y abrazando a Fredy mientras que ni la madre, ni Wilfredo pueden contener las lágrimas de felicidad.

Aún se desconocen cuáles son los motivos por los que estuvo en prisión el familiar del intérprete.

Larry compartió otros clips donde aparecen todos juntos, “con mi hermano Freddy, solo faltó mi hermana Yuri, pero cuando pueda ir a Sinaloa nos la tomamos y la comparto, no saben qué felicidad tengo en este momento, gracias por sus comentarios positivos y ahora no soltarnos de la mano de Dios para no volver estar separados con algo que es tan duro como la cárcel, y les vuelvo a repetir #Diosesbueno”.

Terminando se fueron a comer y Larry comentó que era muy especial pues tenía más de 3 años sin visitar Nogales, Sonora, “como siempre las bendiciones me acompañaron saliendo de un restaurante donde llevé a comer a mi hermano, me estaban esperando con su gran cariño, Gracias”.