Héctor Soberón tuvo problemas con migración (VIDEO)

Héctor Soberón tuvo problemas con migración en Estados Unidos. En entrevista con Ventaneando reveló que fue “hostigado” por las autoridades y todo porque ellos consideraron que no llevaba maletas suficientes para viajar.

El mexicano dijo que estuvo a punto de ser regresado a su país: “sí me tocó una vez con migración, que se pusieron muy intransigentes, llevaba una maletita, no llevo maletas porque voy y vengo, tengo ropa aquí, tengo ropa allá, estoy viviendo en los dos lugares, se pusieron muy intransigentes ‘que porqué no traía ropa, que porqué no traía maletas, que a qué me dedicaba’ y (me dijeron) ‘a qué vienes acá’… (y les respondí) pues acá vivo'”.

Aclaró que al final sí pasó pero fue complicado: “chistosamente el hostigamiento vino del propio latino, que yo siempre lo he dicho, ¿cuál es el peor enemigo de un latino?, pues un mismo latino”.

Agregó que él cuenta con todos los permisos para vivir allá: “tengo todo, por eso cuando me decían (eso), les (contestaba) ‘hazle como quieras compadre'”.

Por último pidió que México también debe exigir permisos más estrictos al pueblo estadounidense: “aquí debería ser lo mismo”.