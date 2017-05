Grupero mexicano estalla en contra de David Zepeda (VIDEO)

El cantante mexicano Saúl “El Jaguar” aseguró que siente “pena ajena” cuando ve a actores como David Zepeda, tratando de cantar temas gruperos.

Así lo dijo en entrevista para el programa Suelta la Sopa, donde estalló en contra de las estrellas de televisión que toman la decisión de incursionar en la música regional mexicana.

“Yo estoy en desacuerdo con eso, porque es una falta de respeto para nosotros, yo pienso que para ser grupero necesitas ser auténtico, yo creo que ahí la regaron los productores, nos debieron de invitar a nosotros que sí sabemos portar bien la tejana, me da pena ajena que traen la tejana de repente hasta se la ponen al revés porque piensan que así va”, explicó en tono molesto.

El músico se refería a los protagonistas de “La doble vida de Estela Carrillo”, que transmite Univisión. Además envió indirectas a otros artistas como Ninel Conde, quien ahora ya se hace llamar “La Señora de la Banda”.

“No puedes decir de la noche a la mañana ‘quiero ser cantante grupero’ es una escuela, es una educación, necesitan agarrar mucha experiencia, yo sé que no puedo cantar pop porque no me va a salir, como los de la novela, fingir lo que no eres… el público no se la va a creer”, agregó.

A pesar de todo no descartó integrarse algún día a la actuación: “De verdad que son talentosos, son actores de novelas y que hagan las novelas, muñequitos de aparadores pero de novelas, pero en un escenario en medio de 50 mil personas pues ‘nombre’”.