Graciela Beltrán sufre tremenda caída al estilo ‘Juan Gabriel’ (VIDEO)

La cantante mexicana Graciela Beltrán sufrió una tremenda caída durante un concierto en Boston, Massachusetts, sin embargo a pesar del fuerte golpe continuó dando el show.

Justo en el momento en que hizo una pausa para acercarse al público, Graciela Beltrán no se percató que entre el escenario y las bocinas había un espacio, por lo que perdió el equilibrio y cayó al estilo del fallecido cantante Juan Gabriel.

Sus músicos rápidamente corrieron para rescatar a la intérprete, quien no pudo evitar reír y explicó que cuando se da un golpe “le da risa”.

A través de las redes sociales la cantante le respondió a sus seguidores quienes estaban preocupados por su salud y les dijo que se encontraba bien y que sólo tuvo golpes leves pero ninguna lesión de gravedad.

“Queridos fans, fue anoche que me caí del escenario hacia un hueco con #escalones mientras cantaba. Sí estoy lastimada de mi pie, brazo dedos y cadera. Me están preguntando si cancelaré mis presentaciones de hoy y mañana, en Connecticut, New York y Pennsylvania, no lo haré mi gente. Yo les cantaré! espero puedan acompañarme”.