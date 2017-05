Gracias a Melania esta mujer gana 3 mil dólares (FOTOS)

Ambas son extranjeras, inmigrantes y bellas… y aunque sólo una es la esposa de Donald Trump, la otra también saca partido.

Mira Tzur aprovecha su parecido físico con Melania Trump para imitarla… y cobra hasta 3 mil dólares con cada aparición en la que se caracteriza como la Primera Dama de EE.UU.

La joven se hizo famosa gracias a un video en la que aparecía junto a John Di Domenico, un imitador de Donald Trump.

Tzur nació el 20 de junio de 1971 en Tel Aviv, Israel, pero radica en Estados Unidos.

En entrevista con el diario The Miami Herald, la modelo y actriz dijo que admira al matrimonio Trump, y que eso hace su trabajo cada vez mejor.

Hasta el momento, Tzur ha imitado a Melania sólo ocho veces, aunque su carrera como doble pinta para ser larga.

La modelo asegura que, además del físico, comparte otras cualidades con la Primera Dama: ambas tienen las mismas iniciales (MT), son inmigrantes de países pequeños, han trabajado como modelos y hablan varios idiomas (Tzur habla inglés, hebreo y árabe con fluidez, además de tener un nivel básico en francés).

En el currículum de la israelí destacan anuncios de marcas como Advil y Neutrogena.

A raíz de su reciente éxito, pretende escribir un libro en el que compartirá consejos para aspirantes a modelos, reportó el diario español ABC.

Dear Melania..Celebrating your birthday with my friends in Mexico.May all your dreams come true xoxo MT@MiraTzur #MelaniaTrump #mira.tzur pic.twitter.com/37MUmyXvrA

— Mira Tzur (@MiraTzur) 26 de abril de 2017