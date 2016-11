Gomita arremete contra ex compañeras de Televisa (VIDEO)

La exconductora de Sabadazo, Gomita se integró a la televisora de Monterrey, Multimedios, sin embargo a su llegada decidió confesar más cosas que le hicieron sus excompañeras Ceci Galliano y Laura G. Por si fuera poco los usuarios de las redes sociales la convirtieron en tendencia con el hashtag “#MTYTeVomitaGomita”.

A través del programa Vivalavi, Gomita dijo muchas verdades que se desconocían sobre su relación con Ceci y Laura. “Las que no saludaban eran ellas, yo sí. Yo tengo educación y yo siempre saludé”.

Pero cuando le pidieron que les mandara un mensaje como si las tuviera enfrente ella respondió, “Te quiero mucho, eres un amor de persona. Y espero que a tus hijos no les pase lo mismo que me pasó a mí. Lamentablemente ella también tiene hijos y el karma existe”.

También confesó que por culpa de Laura G, ella llegó a odiar a la gente deMonterrey, “Yo odiaba a los regios por alguien, era la única regia allá. Por Laura me caían mal los regios. No les tengo miedo (a Ceci y Laura), pero les deseo lo mejor. Ellas a mí no, pero yo a ellas, sí”.

Pero su llegada no pasó desapercibida en las redes pues de inmediato se convirtieron en tendencia con el hashtag “#MTYTeVomitaGomita”

Incluso, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de recordarle a la ahora conductora de “Acábatelo” el supuesto robo del anillo de Cecilia Galliano.

“Acaban de llegar a MTY los hermanos útiles escolares y ya se me perdió el celular, es impresionante”, escribió un usuario en Twitter.