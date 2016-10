Gloria Aura es ‘mala’ con corazón en Vino el amor

Gloria Aura debuta como villana juvenil en Vino el amor, la telenovela protagonizada por Gabriel Soto e Irina Baeva, acaba de estrenarse en Estados Unidos y muchos inmigrantes pueden identificar su propia historia con la de alguno de sus personajes.

En entrevista con MundoHispánico, la actriz y cantante mexicana habló sobre su rol en la nueva telenovela de Univision, la migración y su carrera, entre otros temas.

MH: ¿Cómo audicionaste para Vino el amor?

GA: He hecho pocas telenovelas, pero las que he hecho han sido muy exitosas y de la mano del ‘Güero’ Castro. La primera vez que trabajé con él fue en Teresa, donde tuve un personaje muy lindo que se llamaba Paty. Ahora me vuelven a dar otra oportunidad en Vino el amor con Perla, un personaje superdistinto a Paty.

MH: ¿Quién es Perla ?

GA: Es la villana juvenil de la historia. Desde niña siente admiración por Juan Téllez, el villano de la novela que lo interpreta Christian de la Campa. Llega de indocumentada a Estados Unidos, le dan trabajo en un viñedo y ahí crece muy solita. Le faltó cariño, amor y abrazos. La única figura que encontró como guía fue Juan y cuando crece hace todo lo posible para enredarse con él. Hacen muchas fechorías juntos, ella es la cómplice principal de las cosas y delitos que hace Juan. Y aunque en el fondo hay alguna lucecita de bondad en Perla, es una chava muy interesada que quiere subir alto a costo de lo que sea y pasando por encima de quien sea.

“Es una virtud que los mexicanos en Estados Unidos no perdemos nuestras tradiciones y costumbres. Eso nos hace más fuertes, más amorosos” Gloria Aura, actriz y cantante

MH: ¿Crees que parte del éxito se debe a que refleja la vida de los paisanos en EE.UU.?

GA: Definitivamente. Millones de personas tienen familia en Estados Unidos. Todo el rollo de los papeles es angustiante, no saber qué hacer para estar legal, no poder salir del país, no poder ver a tu familia… Es un tema muy emocional, de separación de familia, de arraigo a nuestra tierra y de estar lejos. Creo que eso es lo que ha enganchado al público con esta historia de amor que inicia con la separación de una familia. Eso lo hemos vivido muchas personas. Yo viví casi cinco años allá. Mi situación legal al principio era complicada, pasé dos años sin poder venir a mi país, y hay gente que lleva muchos más sin poder venir a México, y solamente están en contacto por teléfono, por cartas. Es una situación muy triste.

MH: ¿Dónde la grabaron?

GA: En San Francisco, en viñedos de Sonoma y de Napa. Hemos ido cuatro veces a grabar allá. Se complementan con los foros de Televisa.

MH: ¿Cómo fue tu experiencia laboral con Cynthia Klitbo, Gabriel Soto, Kimberly Dos Ramos y Christian de la Campa?

GA: Con Gabriel tuve oportunidad de trabajar en Miami, además es esposo de una amiga mía, es un gran ser humano, gran talento, por eso ha llegado a donde está. Con Christian, es la primera vez que trabajo y es padrísimo. Con Kimberly no había trabajado, tiene gran disciplina y amor a esta carrera. Con Cynthia trabajé en Teresa, aprendí mucho de ella, me daba consejos de este oficio. Gran actriz y gran ser humano.

MH: ¿Qué opinas del trago amargo que pasó Cynthia hace unas semanas cuando oficiales en una inspección de migración le arrebataron y tiraron su pasaporte?

GA: Muy triste. Desgraciadamente a los seres humanos se nos ha metido la idea de hacer diferencias. La gente se va a los extremos, la ignorancia y el miedo son malos consejeros.

MH: ¿Qué secretos puedes revelar de Vino el amor?

GA: Es un pretexto maravilloso para ver la televisión en familia. Es una historia hecha especialmente para nuestros amigos latinos en Estados Unidos. Habla de temas reales que suceden allá, temas dulces de amor y desamor, de amores imposibles, de amores posibles, de historias ocultas, secretos y muchas cosas con que se van a identificar.

BREVE BIO:

Nombre: Gloria Aura

Profesión: cantante, actriz y conductora de TV

Nacionalidad: mexicana

Nació: 28 de junio de 1985

Edad: 31 años

Estado civil: soltera

SIN FILTRO:

Sobre Donald Trump y elecciones presidenciales de Estados Unidos: “Espero que la gente salga a votar para que Donald Trump no llegue al poder, porque si eso ocurre, va a ser una crisis mundial”.

Sobre su carrera musical: “Saqué tres discos. He protagonizado musicales como Mamma Mia y The Adams Family en español. Actualmente estoy en el musical mexicano más exitoso en la historia que se llama Mentiras, y estoy por empezar el musical de Juan Gabriel, Amor eterno.

Vino el amor

Cuándo: lunes a viernes, 9 p.m.

Dónde: Univision

Info: www.univision.com/novelas/vino-el-amor