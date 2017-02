Geraldine Galván habla de los retos de interpretar a Chiquis Rivera

La mexicana Geraldine Galván está viviendo una de sus mejores etapas como actriz. En sus dos últimas series interpreta a mujeres fuertes y cariñosas que fueron muy importantes en las vidas de Juan Gabriel y Jenni Rivera.

El año pasado en Hasta que te conocí (Telemundo), Galván dio vida a Virginia, la hermana del ‘Divo de Juárez’, y ahora en Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí (Univision) interpreta a Chiquis Rivera, la hija mayor de la ‘Diva de la Banda’.

En una entrevista con MundoHispánico, la joven actriz habla de esta nueva serie de Univision que cuenta la vida de Rivera a través de los recuerdos de su amigo y manager, Pete Salgado.

MH: ¿Qué significa este rol en tu carrera?

GG: Un privilegio y orgullo haber podido interpretar a Chiquis Rivera porque todos mis personajes, a excepción de Virginia, habían sido ficticios. Es un honor poder darle vida a este personaje que todo mundo conoce.

“Estoy contenta de representar a una mujer que dio la vida por sus hermanos y siempre estuvo presente en la vida de su mamá. Es un homenaje a las mujeres luchonas”.

Geraldine Galván, actriz

MH: ¿A qué retos te enfrentaste para encarnar a Chiquis?

GG: Lo más difícil fue que tuve que subir de peso. Otro fue que nunca me había tocado hacerme nada en el cabello y en estos cuatro meses me hicieron dos cambios, el primero fueron unos rayitos y la segunda completamente güera. No podía dormir porque no podía recargar la cabeza en la almohada.

MH: En el segundo capítulo La Chiquis se rebela y tiene su primera gran pelea con Jenni, ¿Cómo la viviste?

GG: Muy intensa ya que su primera pelea con su mamá fue por el rollo de cuidar a sus hermanitos. Esas cosas que como adolescente no entiendes muy bien aún. Creo que fue difícil para la Chiquis porque en algún momento tuvo que renunciar a su escuela para ayudar a su mamá con sus hermanitos y su casa.

MH: ¿Qué opinas de Luz Ramos en su caracterización como ‘La Diva de la Banda’?

GG: Admiro a Jenni Rivera y amo todas sus canciones. La conocí con su canción ‘Contrabando’, cuando yo estaba chiquita. Después volví a oír de ella con su disco Joyas prestadas. Mi sueño era siempre ir a uno de sus conciertos pero nunca pudo ser. Cuando conocí a Luz me quedé impresionada con su parecido con Jenni y eso que en ese entonces aún no engordaba tanto ni estaba caracterizada. Cuando Luz comience a dar los grandes conciertos de Jenni, la gente se va a quedar admirada. Cuando le dedica ‘Paloma blanca’ a la Chiquis, me puse a llorar. Era como conocer a Jenni.

MH: Sobre todo la manera de hablar de Luz, quien parafrasea las palabras de Jenni como si hubiera vuelto a nacer en ella ¿no lo crees?

GG: Totalmente. Cierro los ojos y siento que estoy escuchando a Jenni Rivera. La voz de Luz es impactante, y El trabajo que hizo es digno de admirar: subió 20 kilos, se rapó las cejas y era la única de la producción que no descansaba. Hasta los domingos tenía clases con una entrenadora para tener el tono de voz de Jenni.

MH: ¿Conociste a alguien de la familia Rivera, amigos o a la Chiquis para hacer investigación sobre tu rol?

GG: No, lo único fue que el equipo de producción de la serie nos informó de la vida de cada personaje, no entregó como 150 videos sobre los reality shows de Jenni y la Chiquis. Al único que conocí hace unos días fue a Lupillo Rivera y habló muy bien de nuestra serie porque él la vio y se le hizo muy bonita.

MH: ¿Cómo canalizaste toda esa información para darle vida a la hija de Jenni?

GG: Desde mi punto de vista, la Chiquis nunca dejó de respetar, querer y admirar a su mamá. Todo lo que vivieron fueron obstáculos y retos que se les presentaron en la vida, y peor aún porque son personas públicas y todos los detalles de sus vida se hacen públicos.

SIN FILTRO con Geraldine Galván

¿Qué lecciones has aprendido de la vida de Jenni Rivera?: “Que no importa nuestro género o si somos solteras o que nos hayan maltratado, que por ser mujeres no somos menos y no es necesario un hombre a tu lado para triunfar”.

Acerca de Pete Salgado y su vida con su amiga Jenni Rivera: “La verdad de la vida de Jenni solo ellos lo saben, ni su familia lo sabe. Ni la prensa, porque Jenni se alejaba algunas veces y luego volvía a dar entrevistas”.

BREVE BIO:

Nombre: Geraldine Alejandra Galván Correa

Profesión: actriz y cantante

Nacionalidad: mexicana

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1993

Edad: 23 años

Estado civil: soltera

Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí

Cuándo: domingos, 8 p.m.

Dónde: Univision

Info: www.univision.com/series/su-nombre-era-dolores