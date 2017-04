Premios Billboard: Ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina

El jueves 27 de abril se celebraron los Premios Billboard de la Música Latina, estos son los ganadores de todos los premios.

Artista del año:

J Balvin

Juan Gabriel – Ganador

Nicky Jam

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Artista del año debut:

CNCO – Ganador

Crecer German

Ozuna

Ulíces Chaidez y Sus Plebes

Gira del año:

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Maná

Marc Anthony – Ganador

Marco Antonio Solís

Artista del año redes sociales:

Enrique Iglesias

Jennifer Lopez – Ganadora

Maluma

Shakira

Artista crossover del año:

Calvin Harris

Justin Bieber – Ganador

Drake

Rihanna

“Hot latin song” Canción del año:

Carlos Vives & Shakira: “La Bicicleta”

Daddy Yankee: “Shaky Shaky”

Enrique Iglesias Feat. Wisin: “Duele El Corazón”

Nicky Jam: “Hasta El Amanecer” – Ganador

“Hot latin song” colaboración vocal:

Farruko Feat. Ky-Mani Marley: “Chillax”

Enrique Iglesias Feat. Wisin: “Duele El Corazón” – Ganador

Shakira Feat. Maluma: “Chantaje”

Carlos Vives & Shakira: “La Bicicleta”

“Hot latin songs” Artista del año masculino:

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam – Ganador

Maluma

“Hot latin songs” Artista del año femenino:

Jennifer Lopez

Becky G

Thalía

Shakira – Ganadora

