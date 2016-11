Gana Kate del Castillo amparo contra filtraciones (VIDEOS)

Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República abstenerse de filtrar cualquier información de la investigación contra Kate del Castillo, iniciada a raíz de su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, otorgó la protección de la justicia a la protagonista de “La Reina del Sur”, al estimar que hubo una ilegalidad y violación de sus derechos con las publicaciones que se hicieron tras la captura del capo.

El fallo fue emitido en el amparo 70/2016, el cual fue presentado por la actriz para exigirle a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada el resguardo de la averiguación previa SEIDO/UEIDCS/523/2015 y evitar las filtraciones a la prensa.

Conforme a fuentes del Poder Judicial de la Federación, el juez Mejía concedió el amparo a la actriz luego de concluir de que fueron violados sus derechos con la divulgación de informaciones que eran parte de las pesquisas de la SEIDO.

En las últimas horas, la actriz dio a conocer el sentido de la resolución a través de su cuenta de Twitter, aunque precisó que legalmente no está en posibilidades de regresar al País.

“Muchas gracias a todos y todas por su apoyo. ¡Se ganó otro amparo! Espero que pronto llegue el día en que pueda pisar mi país de manera libre”, escribió en uno de sus mensajes.

“Un juez determinó que el linchamiento mediático de @PGR_mx en mi contra fue ilegal. Pido se respeten mis derechos humanos y que se me permita defenderme”, agregó en otro.

La resolución del juez aun puede ser recurrida por la PGR ante un tribunal colegiado, autoridad que tendrá la última palabra al respecto.

El juez Mejía tiene pendiente resolver otros tres amparos de del Castillo, los cuales fueron promovidos contra la orden de localización y presentación girada en su contra, así como para tener acceso a la indagatoria y que ésta sea resuelta por la PGR.

Por ahora, la actriz no puede volver a México porque los tribunales han determinado que la orden de localización y presentación girada por la PGR únicamente puede ser congelada si ella tiene la calidad de indiciada.

La Procuraduría, sin embargo, libró este mandato ministerial considerando a Kate como testigo, razón por la que nada la protege de una acción policial para ponerla a disposición de la SEIDO.

