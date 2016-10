Galilea Montijo no puede contener el llanto al hablar de triste situación (VIDEO)

Galilea Montijo abrió su corazón y con lágrimas en los ojos habló sobre lo difícil que fue sobrellevar la muerte de su abuela. En entrevista con el programa Sal y pimienta, la mexicana habló sobre lo mucho que le afectó el fallecimiento en 2010 de doña Cuquita.

“De las últimas platicas me decía que tuviera un hijo, ‘Mi’ja, me voy a morir sin conocer a mis nietos’, y así fue”, dijo al conductor Jomari Goyso.

Con lágrimas en los ojos la conductora de Hoy contó que “siempre sueño a mi abuela y cuando muere ella, después de 3 años, estaba yo casada y embarazada, y estoy segura que ella me los mandó, segurísima”.

Y dice que le sorprende cómo su hijo Mateo habla de su bisabuela como si la hubiera conocido.

“Me sorprende porque tengo fotos de mi abuela, y me habla como si la conociera, y a mí eso es inevitable que no se me salgan las lágrimas, recordarla, y estoy segura de que está aquí, y algún día nos reencontraremos”.

Agregó que cuando la visitaba en su departamento en la Ciudad de México, le llamó la atención que un día le dijo que había un colibrí en la ventana, a pesar de que ella ya no tenía al 100% el sentido de la vista, pero aún así se dio cuenta.

“Cuando mi abuelita muere, estábamos en el hospital… eso nunca lo había contado. En ese momento suena el (aparato) del corazón, nos levantamos, llegaron los doctores, nos sacaron del cuarto”, contó.

Y agregó que “hubo un momento en que se acercó un colibrí, y ahí dije ‘Ya, se fue mi abuela’. Volteo a ver el colibrí y se acercó. Fue un momento muy extraño, pero lo sentí; a la media hora salen los médicos. Fue muy extraño porque la abracé y ya no la sentí. Sentí que abracé como una cosa extraña, ya no estaba ella”.