Galilea Montijo llora al hablar del milagro que le dejó la muerte de su abuela

La conductora de televisión no pudo ocultar las lágrimas al relatar lo que ella considera es un milagro que le dio su abuela después de morir.

En una entrevista para el programa ‘Sal y Pimienta’, Galilea abrió su corazón y relató detalles de la muerte de su abuela en el 2010.

“Ella siempre me decía, mija ten un hijo, me voy a morir y no voy a conocer a mis nietos, y así fue”, inició relatando Galilea Montijo, quien asegura entre lágrimas, que ella cree que su hijo Mateo, es producto de un milagro que su abuela le mando, después de morir.

“Mateo me habla de mi abuela como si la conociera, y para mí eso es inevitable que no se me salgan las lágrimas”, dijo Montijo.

La conductora del programa ‘Hoy’ relató que hablar de su abuela y no llorar es inevitable. Contó que pese a haber perdido la visa, su abuela veía un colibrí siempre.

“Nunca he contado esto, pero mi abuela pasó 15 días en el hospital y el día que ella murió, cuando la máquina del corazón hizo ruidos yo vi que se acercó un colibrí, ahí supe que ya era su final, supe que ella ya no estaba” relató entre lagrimas la conductora.