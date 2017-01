Galán de Televisa le hace desplante a reportera (VIDEO)

Un actor de Televisa humilló a una reportera luego de que ella confundiera su nombre. Esto ocurrió durante una entrevista que hizo una periodista de la televisora Multimedios en Monterrey, México.

En las imágenes aparece Juan Diego Covarrubias, de 29 años, listo para ser entrevistado por la periodista María Luisa Valdés Doria ‘Magüicha’, y el programa ‘Vivalavi Internacional’, sin embargo un error hizo que el actor cometiera una grosería y la dejara sin decirle nada.

Todo fue porque María Luisa confundió el nombre de Juan Diego y le dijo Juan Carlos.

“¡Corte! Porque si no te sabes mi nombre, ¿cómo vas a hacer la entrevista? No me llamo Juan Carlos”, le dijo mmolesto el actor dejando a “Magüicha” muy sorprendida por la inesperada decisión que tomó.



Pero al poco tiempo, en lugar de trata de arreglar la situación, Juan Diego utilizó su red social para mandar un mensaje a la reportera: “Quieres respeto ? Respeta a los demás! Si tienes una profesión prepárate para hacerla bien… no critiques, solo enfócate en lo tuyo!”.

Quieres respeto ? Respeta a los demás! Si tienes una profesión prepárate para hacerla bien… no critiques, solo enfócate en lo tuyo ! — Juan Diego Cova (@JUANDIEGOCOVA1) 14 de enero de 2017

Eso desató una lluvia de críticas en contra del actor, donde incluso cuestionaban su carrera.

El actor hace apenas unas horas compartió un video en el que trata de remediar la situación tras las críticas a su actitud. “Hay que tomar la vida con gracia y conocer las circunstancias. Con todo el respeto que se merecen los medios de comunicación. #JUANCARLOS”, fue lo que escribió.