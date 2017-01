Gael pierde, pero Diego Luna saca la casta por los hispanos en los Globos de Oro (VIDEO)

Aunque Gael García no se llevó esta vez el Globo de Oro, su compatriota Diego Luna se llevó las palmas al anunciar al ganador en español.

Gael García Bernal no triunfó en la categoría Mejor Actor en Serie de Televisión Musical, en la que estaba nominado por su trabajo en la serie “Mozart in the Jungle”. El ganador resultó Donald Glover por Atlanta. Los premios se llevaron a cabo esta noche en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills.

Sin embargo Diego Luna sacó la casta por los hispanos, al hacer la presentación del premio al Mejor Guión en los Globos de Oro de una manera sorpresiva: en español y pidiendo a todos que guardaran silencio.

Diego Luna estuvo acompañado de Felicity Jones, con quien comparte créditos en Star Wars: Rogue One. Los dos subieron al escenario de la entrega de los premios, para presentar a los nominados a Mejor Guión.

Luna no dudó en hablar español durante su discurso, el cual inició con un “silencio, por favor. Buenas noches a todos”.

Luego de mencionar a los nominados, Diego Luna volvió a hacer uso de su lengua natal para anunciar que “el Globo de Oro es para” Damien Chazelle por La La Land.

Según el portal de Sin Embargo, con estas palabras en español el actor refrenda su postura de rechazo a la llegada del republicano Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, pues muchos analistas y críticos de cine creen que lo que hizo Luna, es una forma de alzar la voz en defensa de los inmigrantes poner en alto a los mexicanos.

Gael y Diego llegaron juntos a la 74 edición de la entrega de los premios Globo de Oro, siendo los latinos más esperados, pues en esta entrega Gael García aspiraba a su segundo galardón como Mejor Actor de comedia por la serie “Mozart in the Jungle”, además la película chilena “Neruda” donde participa era una de las nominadas como cinta extranjera, aunque al final no se llevó ninguno.

Por su parte Diego Luna, actualmente es el protagonista de la cinta “Rogue One: Una historia de Star Wars” y fue uno de los presentadores.

Los charolastras llegaron juntos y documentaron su salida hacia el Hotel Beverly Hills en sus redes sociales.

En camino!!! Here we go!!! #goldenglobes #VamosPorElBicampeonatoGael Una foto publicada por diegoluna_ (@diegoluna_) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 3:02 PST



Lista de ganadores de los Globos de Oro

“Moonlight”, del cineasta afroamericano Barry Jenkins, de 37 años, se coronó hoy como mejor película dramática en la 74 edición de los Globos de Oro. Sus contrincantes eran “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion” y “Manchester by the Sea”.

A continuación la lista de ganadores de la 74ta edición anual de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo en Beverly Hills, California.

CINE

—Mejor película de drama: “Moonlight”.

—Mejor película musical o de comedia: “La La Land”.

—Mejor director: Damien Chazelle, “La La Land”.

—Mejor actriz, drama: Isabelle Huppert, “Elle”.

—Mejor actor, drama: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Emma Stone, “La La Land”.

—Mejor actor, musical o comedia: Ryan Gosling, “La La Land”.

—Mejor actriz de reparto: Viola Davis, “Fences”.

—Mejor actor de reparto: Aaron Taylor-Johnson, “Nocturnal Animals”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Elle” (Francia).

—Mejor cinta animada: “Zootopia”.

—Mejor guion: Damien Chazelle, “La La Land”.

—Mejor música original: Justin Hurwitz, “La La Land”.

—Mejor canción original: “City of Stars” de “La La Land” (Música: Justin Hurwitz. Letra: Benj Pasek, Justin Paul).

TELEVISION

—Mejor serie de drama: “The Crown”.

—Mejor actriz, serie de drama: Claire Foy, “The Crown”.

—Mejor actor, serie de drama: Billy Bob Thorton, “Goliath”.

—Mejor serie de comedia o musical: “Atlanta”.

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Tracee Ellis Ross, “Black-ish”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Donald Glover, “Atlanta”.

—Mejor miniserie o película hecha para TV: “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.

—Mejor actriz, miniserie o película hecha para TV: Sarah Paulson, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.

—Mejor actor, miniserie o película hecha para TV: Tom Hiddleston, “The Night Manager”.

—Mejor actriz de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Olivia Colman, “The Night Manager”.

—Mejor actor de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Hugh Laurie, “The Night Manager”.

___

Premio Cecil B. DeMille: Meryl Streep.