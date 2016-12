Una vez más, Gael García Bernal fue nominado a los Globos de Oro como Mejor Actor de Comedia y Musical, un galardón que ya se llevó el año pasado.

Bernal interpreta a Rodrigo De Souza, una versión inspirada en el director venezolano Gustavo Dudamel, que asume la conducción de la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

“En esta temporada Rodrigo está viviendo una de sus fantasías, que incluye además una de mis fantasías, porque a través de Rodrigo me expreso yo mismo. Rodrigo puede conocer a Alessandra, la Fiamma, y yo pude conocer a Mónica”, dijo el artista a la AFP en estos días.

¡Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, Mozart in the Jungle y su servidor nominados pal #GoldenGlobes ¡ea ea ea!

Por otro lado, la película que protagoniza el actor mexicano ‘Neruda’, dirigida por Pablo Larrain,también recibió una nominación en la categoría de mejor cinta extranjera.

It’s showtime. Stream the new season of @MITJAmazon now: https://t.co/Fasb0Pm6Wz #MozartInTheJungle ???? pic.twitter.com/3wNt0A3gg4

Ciao! Stream the new season of #MozartInTheJungle now with Prime on @AmazonVideo. https://t.co/v2xkbnBG29 pic.twitter.com/3DlIr8fbOl

— Mozart in the Jungle (@MITJAmazon) December 9, 2016