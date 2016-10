Gaby Spanic responde a críticas por su rostro (FOTO)

Después de que la actriz Gabriela Spanic fuera duramente criticada por lo diferente que lucía su cara, la venezolana decidió responder a la polémica.

“Para los detractores que se ganan la vida con sus lenguas viperinas! Sorry por hacerles perder el tiempo en medio de tanto aburrimiento que sienten! Prefiero Provocar envidia que lastima! Bendiciones!”, dijo.

Y es que el video que desató la polémica fue un tutorial de maquillaje que compartió en su cuenta oficial. Los usuarios la criticaron por las imágenes debido a que en uno de los acercamientos los seguidores notaron que su cara tenía un aspecto distinto.

En anteriores ocaciones la actriz ha negado que se haya hecho algo en el rostro, “Los maquillistas dicen que tengo una de las mejores pieles del espectáculo. No es que me haya operado como dicen por ahí. Me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen que Gaby es bonita porque es operada. No. Es natural total”.