Gabriela Spanic es atacada por su rostro (VIDEO)

Gabriela Spanic fue atacada sin piedad en redes sociales por sus seguidores, pues aseguran que ahora luce irreconocible.

La actriz venezolana compartió un tutorial de maquillaje en sus redes sociales en el que se puede ver cómo luce su rostro muy diferente.

Los cibernautas le criticaron que se haya sometidos a operaciones en el rostro y que eso tenga como consecuencia que ahora luzca muy diferente.

Aunque ella dijo a People que no se ha hecho ninguna cirugía.

“Los maquilladores dicen que tengo una de las mejores pieles del espectáculo. No es que me haya operado como dicen por ahí. Me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen: ‘Gaby es bonita porque es operada’. No. Es natural total”, dijo a la revista.

“A mí a veces me da risa que ‘La usurpadora’ fue hace 18 años y medio, y la gente pretende que yo voy a hacer siempre la misma niña de 24 años”, contó.

Pero los usuarios no le creen y le dicen: “El botox le ha destruido el rostro. Tiene la cara hinchada”, “Qué cosa más uyyyyy no sé qué decir”, “noooo qué pasó ella no entendió que el tiempo pasa”, “está horrorosa… no queda nada de lo que era antes”, “¿Qué le pasó a tu cara?”, le escribieron.