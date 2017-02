Francisca Lachapel y el chef Jesús Díaz confiesan lo que muchos sospechaban (VIDEO)

Fue tan fuerte el rumor que tuvieron que aclararlo. Y es que después de que durante el programa de Despierta América, el chef Jesús Díaz de Despierta América (Univisión) y Mela, el personaje que realiza Francisca Lachapel, coquetearan durante el show, muchos de sus admiradores han comenzado a sospechar que entre los dos hay un romance.

Sin embargo la productora de Despierta América decidió grabar un video para dejar muy en claro, que Jesús está casado y tiene un hija llamada Anabella, mientras que la exNuestra Belleza Latina sigue soltera y en busca del amor.

“Estamos leyendo sus mensajes, señores aquí no hay romance, estamos felices de trabajar con este muchacho, él está feliz porque nunca se imaginó estar en un programa como Despierta América, no sigan hablando lo que no es, somos una familia, aquí no hay nada, más que somos amigos, les mandamos besos”, dijo Luz María Dora.

Aquí con @chefyisus y @franciscalachapeltv y con algo que decir… Una publicación compartida de Luz Maria Doria (@luzmadoria) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 5:31 PST

Mi persona favorita en @despiertamerica @melamelazaoficial ???? #chefyisus @franciscalachapeltv Una publicación compartida de Jesus Diaz (@chefyisus) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 8:24 PST