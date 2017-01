Francisca Lachapel pide ayuda (FOTO)

La conductora de Despierta América Francisca Lachapel, pidió ayuda a sus seguidores para que su compatriota Rosalba “Sal” García, Miss República Dominicana, logre cumplir su sueño de representar a su país en el certamen de Miss Universo.

Y es que “Sal” García, podría perder la oportunidad de concursar, ya que no cuenta con fondos para hacer el viaje, por ello iniciaron una campaña para recolectar dinero.

A través de una carta, la joven explica que no ha podido reunir los 10 mil dólares necesarios, debido a que no ha conseguido patrocinio para su viaje.

Agrega que ha sido víctima de “bullying” por la forma en que ganó el concurso y destaca que es de una familia de escasos recursos económicos, pero de muy buena formación, dijo El Universal.

A través la página ‘Give Forward’ han emprendido la tarea de recaudar 10 mil dólares, de los cuales 7 mil 800 ya habían sido donados por dominicanos y extranjeros.

Al enterarse de esa situación, su paisana Francisca Lachapel pidió que sus seguidores aportaron dinero y la ayudaran a cumplir su sueño.

“Así como tuve la oportunidad de lograr mis sueños deseo que otros también lo hagan…. ¡Mucha suerte Sal! Vamos a apoyar una de las muestras! Vamos a poner nuestro granito de arena para que esta genuina representación de la mujer dominicana vuele por todo lo alto!! Adelante Sal!!!”, escribió en Facebook.

Rápidamente los comentarios no se hicieron esperar y muchos manifestaron su rechazo ante tal situación pues dijeron que el gobierno debería solucionar esta situación, “da vergüenza que esta genuina representante Dominicana, tenga que pedir para ir a este evento. Lo chulo del asunto es que si gana o queda en algo salen todos los lambones que nunca la apoyaron, a decir que es una de las nuestras y que siempre supieron que ganaría. Este mundo!! Pero nada, así somos. Te apoyamos #SalGarcia. Sé que harás un gran trabajo”, “Da pena tanto dinero q mal gasta el gobierno y no la apoyan ah pero si gana”, “que vergüenza me da! El gobierno dominicano! Como no apoyan a esta niña que nos va a representar con tanto orgullo y entrega! A veces me da vergüenza ser dominicana”.