Francisca Lachapel discute en vivo con una televidente (VIDEO)

Para Francisca Lachapel, creer en las supersticiones del viernes 13 es consecuencia de la ignorancia, algo que dijo durante la emisión en vivo de Despierta América y terminó ofendiendo a una televidente.

“Me parece una falta de respeto de Francisca y del otro chico lo que dijeron, llamarnos personas ignorantes, a toda la gente se le respeta”, dijo una mujer que es seguidora del programa de Univisión y que llamó para ofrecer su punto de vista sobre el tema de este viernes 13.

“No, déjame decirte una cosa, cuando hablo de ignorancia no te estoy insultando, estoy diciendo que le tenemos miedo a lo que no conocemos, es el tipo de ignorancia que me refiero”, se defendió Lachapel.

“Entonces no es ignorancia”, le refutó la mujer que contó que ella realizaba un ritual especial cuando se derramaba sal en su casa.

“Sí es ignorancia mi amor, búscalo en el diccionario”, le insistió Francisca y la televidente le reclamó, “ahora me dijiste deletreada”.

La dominicana le explicó que a ella, su abuela y madre le enseñaron a ser supersticiosa, pero “yo no puedo vivir así, mira no creo que sea justo para mí dejar de hacer cosas, de tener una vida normal porque se rompió un vaso y no puedo salir, cómo yo lo enfrenté, déjame terminar como yo escuché tu punto, cómo yo lo enfrenté, cuando, déjame terminar, tú decidiste seguir con las supersticiones y yo decidí creer que yo iba a poner un límite en mi vida y que yo las iba dejar de lado y que con el favor de Dios, no me iba a pasar nada malo”, concluyó la exNuestra Belleza Latina.

Y es que previo a la discusión con la televidente, Francisca había contado que en el pueblo donde creció y en su familia, eran muy comunes las supersticiones, especialmente en un día como el viernes 13, pero entonces “yo tuve que trabajar mucho toda mi vida, porque sí creo que es como un poco de ignorancia, tuve que trabajar leyendo, yo sí pienso que es un poco de ignorancia porque yo era así también, entonces yo dije ok, se rompió el vaso, entonces yo tengo que saber qué me va a pasar y me salí y no me pasó nada, y a medida que he ido retando este tipo de supersticiones, pues me puedo considerar una exsupersticiosa”.

Pese a que Francisca defendió a capa y espada su punto de vista como una persona que ya no cree en esas supersticiones, antes de que terminara el programa la presentadora no accedió a pasar por debajo de una escalera, como se lo habían pedido sus compañeros del programa.

“Te acabas de pelear”, le dijo Alan Tacher, a lo que ella refutó diciendo “no, no peleé”; “bueno, acabas de discutir con una persona tan linda que nos habló”, a lo que Lachapel respondió que había sido “porque no quiero que malentiendan a la ignorancia como un insulto”.

“Bueno si tú pensabas que esto es de alguna manera ignorancia y que limita tu vida, ¿por qué no pasar (por debajo de una escalera)?”, pero Francisca simplemente se limitó a reír.