Francisca Lachapel dedica tierno mensaje a Alejandro Chabán

Luego de que Alejandro Chabán oficializara su salida de ‘Despierta América’, una de las primeras en expresarse en redes sociales fue Francisca Lachapel, quien con un tierno mensaje de despedida, le dijo al venezolano cuánto lo quiere y lo mucho que lo extrañará.

“Qué puedo decirte que no te he dicho @alejandrochaban ¡Vuela amigo vuela más alto! No hay nada mejor que encontrar nuestro propósito en la vida y tú lo tienes clarísimo. Inspiras y ayudas a otros a transformar sus vidas!!”, escribió la presentadora dominicana en sus redes sociales.

Lachapel fue más allá y dijo en su mensaje cuánto va a extrañar a su incomparable amigo.

“Ten por seguro que te extrañaré cada mañana y que me va a tomar tiempo entender que no estarás ahí para reírnos de todo como solemos hacerlo”, agregó la presentadora de Univisión que se encuentra trabajando en las grabaciones de una novela en México.

Lachapel terminó su mensaje diciéndole a Chaban, lo mucho que lo ama.